‘MasterChef’: guerra entre Martha Isabel Bolaños, Diego Sáenz y Carolina Acevedo

Cada capítulo de MasterChef Celebrity se convierte en tendencia y no solamente por los platos que preparan los famosos, sino también por los inconvenientes que protagonizan algunos de ellos.

MasterChef Celebrity Colombia 2023 Fotografía por: FELIPE MARIÑO

A lo largo de esta temporada se ha podido evidenciar las diferencias que existen entre Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo. En varios capítulos han tenido fuertes discusiones que han terminando en tendencia en las redes sociales.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity’ con Martha Isabel Bolaños?

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity, los concursantes tuvieron un reto que les daba ciertas ventajas que al final generaron malestares y discusiones entre algunos de ellos, quienes afirmaron que no estaban jugando “limpio”.

Karoll Márquez fue el encargado de escoger las parejas para cocinar, dejando a Zulma Rey con Daniela Tapia, El Negrito y Biassini, Natalia Sanint y Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán y Nela González, Martha Isabel Bolaños con Diego Sáenz y Adrián Parada con él.

Entre las ventajas que tenía, Diego y Martha tenían que transferir un delantal negro; Adrián y Karol así como Nela y Barragán ganaron 10 minutos más para cocinar; Carolina y Natalia le quitaron tiempo en la despensa a Adrián y Karol y El Negrito y Biassini tuvieron la ventaja de intercambiar dos parejas, así que dejaron a Martha con Natalia y a Carolina con Diego.

En esta oportunidad, la pareja que hiciera el peor plato tendría la posibilidad de pasarle el plato a dos de sus compañeros. El plan de la actriz de Betty, la fea, era cocinar lo peor posible para dejarle a Carolina el delantal negro, así se lo comentó inicialmente al locutor Diego Sáenz, antes que los cambiaran de pareja.

Diego Sáenz tildó de ‘Judas’ a Martha Isabel Bolaños por ‘peligroso’ plan

Cuando el también presentador quedó finalmente con Carolina, le contó los planes de Martha; sin embargo, no pudieron impedirlo. Al final ‘La Pupuchurra’ se quedó con el delantal negro y escogió a Diego y Carolina para que se lo quedaran. Por supuesto, esa actitud generó molestia entre los participantes afectados: “Yo estoy ofendido, eso de arrimarse al palo que más sombra le de, no es tan chévere. ¿Estaban buscando a Judas? Ahí lo tienen: se llama Martha Isabel Bolaños. El grupo queda dividido en dos: todos y Martha”, dijo. Luego agregó evidentemente molesto: “jugar así y querer ganar a como dé lugar, pasar por encima del resto y hacer las cosas de esa manera, no sirve para nada en la vida”.

Carolina Acevedo no se quedó callada y dijo: “cocinar mal para ponerle el delantal a otro, eso es odio. Eso es ser una persona perversa, no sabe con quién se está metiendo”. Finalmente, la actriz se defendió: “Se ganaron ese delantal de parte mía, me lo deben […]. Me saqué una espina, quedábamos en paz”.

En su cuenta de Instagram, Martha escribió: “digan lo que quieran, pero ese delantal quedó bien puesto . El grupo siempre estuvo dividido en dos. Siempre jugué sola. Seguiré jugando sola. Y qué decir de Diego…. Mejor no digo nada”.

Opiniones de los internautas por plan de Martha Isabel Bolaños

Los televidentes e internautas no se quedaron callados y dejaron sus opiniones divididas en la publicación de la actriz: “te amamos Martha... En este momento Colombia te ama”, “muy bien Martha. Es un juego. Cuándo a Diego se le volteó la torta ahora sí le pareció mal”, “es un juego.. me parece bien lo que hiciste Martha. En otro capítulo Carolina te puso a cocinar 30 minutos; ay sí no fue ser mala persona de parte de ella”.