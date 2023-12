Finalistas de ‘Yo me llamo’ 2023 confiesan cuál es su compañero favorito

La novena temporada de Yo me llamo llegará a su final en la noche de este 11 de diciembre, cuando se conocerá cuál de los cuatro imitadores (Shakira, Miguel Bosé, Carin León y Luis Miguel) se lleva el premio de los 500 millones de pesos a su casa.

Finalistas de ‘Yo me llamo’ opinaron sobre su favorito

Mientras los televidentes y participantes palpitan la final del concurso de imitadores más popular de Colombia, sus protagonistas hablaron en exclusiva con la Revista Vea y confesaron varios secretos, entre estos cuál es su favorito para ganar esta edición.

Participantes de ‘Yo me llamo 2023′ se confesaron horas antes de la final del programa Fotografía por: Revista Vea

La doble de Shakira, por ejemplo, elogió a su compañero y compatriota Paulo Rojas, quien imita a Miguel Bosé, pues aseguró que lo conoce desde hace mucho tiempo y también se declaró fanática de su puesta en escena.

“Lo admiro desde antes de estar juntos en este programa. Antes de ser imitadora. yo miraba su trabajo con admiración y él lo sabe porque yo misma se lo dije”, comentó Andrea Correa, nombre real de la concursante.

Una respuesta similar entregó Juan Carlos Parra, émulo de Carin León, quien advirtió que también votaría por Rojas, en caso de no estar en la final de Yo me llamo.

“Mi amistad con Paulo fue algo especial y muy bonito. Él me compartió situaciones personales, que fueron muy difíciles. En nuestras caídas encontramos en el otro un apoyo y una amistad increíble. De hecho, compartimos habitación dos meses, fuimos la relación más estable del hotel”, comentó entre risas y luego añadió: “Todos compartimos cuarto, pero con cada eliminación alguien quedaba solo. Al final nos separamos, pero por cambios en el lugar. Es una persona muy especial y espiritual, por eso me gustaría que ganara él”.

Por su parte, Paulo Rojas les devolvió las flores a los imitadores de Shakira y Carin, por quienes demostró un gran afecto.

“No me hagas decidir entre ambos porque no puedo, pues tienen un enorme talento y por algo están aquí. Eso sin desconocer el trabajo de ‘Luismi’, por supuesto, quien es uno de los competidores más fuertes. Todos tuvimos procesos y avances diferentes, pero todos admirables por igual”, agregó.

Roberto Melo, doble de Luis Miguel en Yo me llamo, tampoco se decidió por uno de sus compañeros, al argumentar que todos tienen diferentes virtudes y defectos: “Miguel Bosé hace una caracterización impresionante y actúa de una manera impresionante en el escenario; mientras que Carin León tiene una fuerza vocal impresionante, por lo que, incluso, creo que le irá mejor en la música si canta como él y deja la imitación; y Shakira también tiene un enorme talento, el parecido es innegable, y con ella compartí mucho en estas últimas etapas”.

¿Qué debes saber sobre la final de ‘Yo me llamo’?

Se transmitirá el 11 de diciembre a las 8 p. m., después de Noticias Caracol, como ha sido costumbre durante los 86 capítulos que se han transmitido hasta ahora.

Los encargados de elegir al ganador no serán Amparo Grisales, Pipe Bueno ni César Escola, pues esa responsabilidad la tienen los televidentes a través de unas votaciones en las que todos pueden participar y aquí te contamos cómo.