‘Yo me llamo Rosalía’ explicó su discusión con Pipe Bueno: “Cada quien”

Momentos de tensión se viven en Yo me llamo. Los concursantes, que cada vez están más cerca de la final, se esfuerzan día a día para llevarse el premio mayor y saben que cualquier error los tendría fuera de la competencia. Los nervios han hecho que se generen algunas discusiones entre los artistas y el panel de jurados, conformado por César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.

Esta semana, de hecho, Angeline Reyes, la cantante que le da vida a Rosalía, quedó en medio de un acalorado debate con Pipe Bueno, luego de interpretar Brillo, tema que la española canta con el colombiano J Balvin. Aunque ‘la diva de Colombia’ y el músico argentino evaluaron positivamente a ‘Yo me llamo Rosalía’, el intérprete de Usted no me olvida, opinó que la puesta en escena de la imitadora le había faltado algo.

¿Cómo fue la pelea entre Pipe Bueno y ‘Yo me llamo Rosalía’?

Según Pipe, a la imitadora le hace falta ‘artistaje’ y fuerza. Antes de bajar del escenario, Reyes envió un beso al panel de jurados, que los expertos interpretaron como sarcástico hacia Pipe. “¿Vio cómo se despidió?”, dijo Carlos Calero, presentador del programa. “Suaz”, comentó Bueno al decir que ama a la Rosalía, pero a la original.

Cuando llegó la hora de seleccionar a los artistas con el desempeño más bajo de la noche, el caleño sentenció a Rosalía. Nuevamente, la joven le sonrió sarcásticamente y le hizo una mirada que lo molestó. “Muy profesional, se le nota, y no estoy charlando acá, de verdad (...) que me tomen en serio (...) siempre es con sarcasmo (...) a ella no le gusta perder”, mencionó molesto el cantante.

La imitadora de Rosalía en ‘Yo me llamo’ ofreció disculpas

La imitadora, entre lágrimas, aseguró que no había hecho ninguna cara ni mirada de sarcasmo, que simplemente estaba sosteniendo a su personaje. Según ella, Rosalía jamás mostraría una cara de derrotada. También ofreció disculpas por si había ofendido a alguien sin intención de hacerlo.

Luego del incómodo momento, Reyes utilizó sus redes sociales para asegurar que la discusión con Pipe Bueno había sido real y que se trata de un tema de interpretaciones. “¿Qué pasó con Pipe? Tal vez interpretó mal tu forma de mirarlo”, preguntó uno de sus seguidores. “Tal cual, pero cada quien se toma las cosas a su manera”, contestó.