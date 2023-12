¿Cuándo se acaba ‘Yo me llamo’? Esta es la fecha de la gran final

La novena temporada de Yo me llamo está a punto de terminar y ya están definidos los cinco finalistas que jugarán por el premio final que, según confirmó Caracol Televisión, será de 500 millones de pesos.

La imitadora de Shakira y los dobles de Gilberto Santa Rosa, Luis Miguel, Miguel Bosé y Carin León, hacen parte del selecto grupo de participantes que Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola eligieron a través de estos 85 capítulos.

Este fue el momento en que los concursantes de 'Yo me llamo' se enteraron de que llegaron a la final Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Cuándo es la final de ‘Yo me llamo’?

El concurso musical presentará su último capítulo el próximo 11 de diciembre a las 8 de la noche. Es decir que tan solo quedan dos episodios para que se cierre el telón en el templo de la imitación.

El anuncio lo hizo el canal Caracol a través de su cuenta de Instagram, por medio de una publicación en la que una gran cantidad de televidentes se mostraron nostálgicos. Además, aprovecharon para hacerle barra a su doble favorito.

“Ya me empezó a dar la tusa de ‘Yo me llamo’ y no quiero”, “me gusta como lo hacen todos, en especial Carin León, pero todos sabemos que la ganadora será Shakira”, “al menos ahí todos se han llevado un buen dinero en otros premios” y “esperemos que la otra temporada va a estar buena porque me imagino que van a celebrar los 10 años del programa”, son algunos de los comentarios que recibió el posteo.

¿Qué programa reemplazará a ‘Yo me llamo’?

De acuerdo con los anuncios hechos por Caracol Televisión, a partir del próximo 12 de diciembre a las 8:00 p.m., mismo horario que tenía Yo me llamo en la parrilla de programación del canal, el público podrá disfrutar de una nueva entrega de La vuelta al mundo en 80 risas.

Este show humorístico reunirá a varios comediantes colombianos, así como a famosas presentadoras y modelos, en exóticos viajes a través de destinos importantes en la historia universal.

Las caras que estarán en la nueva temporada son Carolina Cruz, Amanda Dudamel, Laura Acuña, Jessica Cediel, Laura Tobón, Don Jediondo, Piroberta, Jhovanoty, Juan Diego Vanegas y Boyacomán.

“Estoy muy contenta de estar en este proyecto. Es mi primera vez en televisión colombiana, y aunque tenía muchos nervios antes de vivir la experiencia, tanto en la grabación como ahora, en la promoción, he recibido mucho cariño por parte de mis compañeros y también del público. Así que estoy muy contenta”, expresó a la Revista Vea la exreina de belleza venezolana Amanda Dudamel, tras su participación en La vuelta al mundo en 80 risas.