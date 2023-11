Amparo Grisales se defendió de César Escola, quien sugirió que “desea” a Jessi Uribe

Amparo Grisales volvió a dar de qué hablar en Yo me llamo y, en esta ocasión, por una discusión que tuvo con César Escola durante el capítulo 71, en el que fueron mandados a reto de eliminación los imitadores de Vicente Fernández, Ryan Castro y Jessi Uribe.

Precisamente, fue en la presentación de este último concursante que se dio el cruce de mensajes entre los jurados del programa.

A pesar de los buenos comentarios de Amparo Grisales, 'Yo me llamo Jessi Uribe' quedó en riesgo de quedar por fuera del concurso Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Por qué discutieron Amparo Grisales y César Escola?

Todo ocurrió cuando ‘Yo me llamo Jessi Uribe’ concluyó su interpretación de La Cita en el templo de la imitación, la cual fue de total agrado para ‘La diva de Colombia’, quien lo llenó de elogios.

“Jessi cantó ese mismo tema aquí con el maestro Galy Galiano, recuerdo mucho (...) y en cuanto a la presentación te digo que hoy vi al Jessi del día que estuvo aquí, te lo juro. Acomodaste esa salsa con el mismo estilo que lo hace él”, aseguró la manizaleña de 67 años.

César Escola y Pipe Bueno opinaron diferente a Amparo Grisales y sacaron a relucir algunos errores en la presentación del doble de Jessi Uribe en Yo me llamo. Sin embargo, la actriz y presentadora se mantuvo firme en su defensa, al punto que su compañero, el músico y jurado argentino, le hizo el siguiente comentario: “Lo desea”.

¿Qué le respondió Amparo Grisales a César Escola?

El comentario de Escola no sentó nada bien en la colombiana, quien salió al paso de dichas afirmaciones para dejar en claro que no siente nada por su antiguo compañero.

“Qué voy a estar yo deseando a Jessi Uribe, se embobó, ¿o qué? ¿Cómo se le ocurre decir eso ¡Eso es pecado! ¿Cómo voy a estar pensando yo a Jessi?, solamente siento como si lo acabara de tener en el escenario ¡Ya, basta!”, dijo ‘La diva de Colombia’, luego de golpear la mesa con su mano.

Los televidentes no tardaron en reaccionar al tenso momento a través de redes sociales, y fueron cientos los que recordaron aquella temporada en la que el intérprete de Dulce pecado estaba sentado en la mesa de jurados.

“Yo me acuerdo cuando Amparo le echaba los perros, no hay que negarlo”, “ella siempre lanza piropos a sus compañeros, no sé por qué se extrañan después de nueve temporadas” y “Jessi debería volver para que sean cuatro jurados”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.