Él es el periodista que reemplazó a Mauricio Vélez en ‘Buen Día Colombia’

Hace unos días, el presentador Mauricio Vélez sorprendió con su salida de los matutinos ‘Buen Día Colombia’ y ‘Mañana Express’, al parecer, no se le habría renovado el contrato por parte del canal RCN.

Por medio de sus redes sociales, el también actor se despidió con un emotivo mensaje: “¡Gracias RCN!, fueron unos años maravillosos”. Televidentes y seguidores en redes sociales lamentaron su partida del programa.

“Te vamos a extrañar mucho”, “Buena energía en su nuevo camino”, “Mauricio, extrañaré tu amor por la gente”, “eres excelente ser humano, una puerta se cierra y miles se abren”, “admiración total para ti”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Posterior a su salida, en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, Mauricio aseguró que se alejaría de los medios y se enfocaría en sus proyectos personales.

“Tengo la fortuna de nacer en una familia de ganaderos y mi papá me enseñó e inculcó el amor por el ganado. Desde que mi papá falleció, la idea es que el legado continúe. Mi papá estaba al pie del cañón, trabajando el doble, nos dejó a todos los hijos esa ganadería y yo decidí seguir el legado de mi papá. Es una responsabilidad muy grande para mí, porque mi papá fue ganadero 50 años, lo hizo muy bien, de una manera muy juiciosa y responsable. Mi deber es continuar ese legado, que las cosas sigan funcionando bien”, aseguró.

¿Quién es el reemplazo de Mauricio Vélez?

Días después de la salida de Mauricio, ‘Mañana Express’ le dio la bienvenida al presentador Yeder Bedoya y a Carolina Araújo. “Le damos la bienvenida a la navidad y con ella, le damos el recibimiento a dos compañeros que llegan al equipo. Como a ellos, les deseamos también a toda nuestra comunidad, los mejores deseos y un abrazo gigante de parte de todo nuestro equipo”, aseguraron en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, al parecer, los televidentes no se sienten muy conformes con los nuevos presentadores y así lo manifestaron a través de las redes sociales del programa. “Nadie va a llenar el vacío que dejó Mauricio Vélez”, “Nada que ver, la experiencia del caballero Mauricio Vélez no la tiene ninguno de los presentadores”, “gran pérdida para esos programas”, “Mauricio hace demasiada falta, el programa no es igual”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

