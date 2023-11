‘Yo me llamo Shakira’ expuso tragedia que atraviesa su novio, doble de Elvis Crespo

El noviazgo entre los dobles de Shakira y Elvis Crespo en Yo me llamo ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por lo inesperado del anuncio que se dio un día antes de la eliminación del imitador del neoyorquino. Sin embargo, en el más reciente capítulo se conoció que estos días no han sido fáciles para ambos.

Shakira y Elvis Crespo de ‘Yo me llamo’ Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Qué pasó con el doble de Elvis Crespo y novio de ‘Yo me llamo Shakira’?

Andrea Correa, nombre real de la concursante, tuvo en la noche del 8 de noviembre su presentación más floja desde que llegó al programa del canal Caracol, según dijo la propia Amparo Grisales.

“Esta es la peor presentación desde que te presentaste. (...) Desafinaste mil veces, la voz en un comienzo perdió el color. (...) Nunca te había visto así, ¿qué te pasa?”, preguntó ‘La diva de Colombia’, tras lo cual la participante respondió con la voz entrecortada que estaba afectada por una situación relacionada con su novio: “A él le pasó algo grave, pero no es excusa. Su madre falleció”.

Amparo Grisales y los demás jurados e integrantes de Yo me llamo lamentaron lo ocurrido, y enviaron sus condolencias al imitador de Elvis Crespo, quien se perfilaba como uno de los favoritos para llegar a la gran final. Además, Pipe Bueno y César Escola se abstuvieron de dar sus opiniones sobre el show que presenciaron de la doble de Shakira.

Así anunciaron su romance Shakira y Elvis Crespo de Yo me llamo

La noticia se conoció en el capítulo 60, en el que se mostró un video que resumió el trabajo realizado por la chilena durante esa semana, sobre todo en temas de baile y flexibilidad, para parecerse a la artista original.

“Necesito que también pongas esos movimientos a favor de tu vida ¿Estás enamorada?”, le preguntó la entrenadora y coreógrafa Ginna Medina, a lo que Andrea Correa contestó: “Sí, del Elvis Crespo de aquí”.

Ante la duda de quién comenzó con los acercamientos, la imitadora de Shakira en Yo me llamo contó que fue su compañero, aunque admite que no le fue indiferente: “Jugueteamos mucho cuando bailamos, la verdad ¡Eso es lo mejor de todo! Nos divertimos mucho y lo disfrutamos, expresamos lo mismo: el amor por el baile, el canto y el arte ¡Es una mezcla perfecta! Estoy enamoradísima y muy contenta de haber conocido a este hombre en ‘Yo me llamo’”.