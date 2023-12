Protagonista de ‘Los Billis’ revela cuánto le pagaron por actuar en la serie

Los Billis es una serie colombiana, producida para la plataforma de Prime Video, que relata la historia de un grupo de pandilleros, en su mayoría pertenecientes a hogares bien acomodados económicamente, quienes azotaron a Bogotá en la década de los 80.

La serie cuenta con ocho episodios que fueron estrenados en su totalidad el viernes 3 de noviembre. Fotografía por: Cortesía Prime Video

¿Cuánto le pagaron al protagonista de ‘Los Billis’?

El actor Santiago Rodríguez interpretó en esta historia a ‘El Indio’, líder de la banda. Fue uno de los pocos que no nació de familia adinerada, pero eso nunca representó un impedimento para convertirse en el integrante más importante de este grupo de jóvenes.

El papel de ‘El Indio’ ha sido aplaudido por el público, al punto que varios medios de comunicación lo han invitado a sus programas. Tal fue el caso de Los 40, emisora en la cual se animó a revelar varios detalles, como cuánto dinero le pagaron por protagonizar este proyecto.

“¿En serio? ¿Cómo vamos a decir eso? Bueno, vamos a hablar de cifras. Yo creo que la gente piensa que (me pagaron) muchísimo, pero apenas fueron 27 millones de pesos”, confesó Santiago Rodríguez sobre su salario en Los Billis.

Otros secretos que reveló el actor de ‘Los Billis’

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez en su charla con Los 40, uno de los compañeros de elenco con quien más le costó trabajar fue con Mayppel, cantante y actor que interpretó en la serie a Lady Dany.

“¡No me duele ni decirlo! Fue con Mayppel, el que hace el papel de Lady Dany, porque él es así como su personaje, mantiene elevado y como en otra cosa. Es como que estábamos ensayando y yo estaba pendiente del plano, del diálogo y esas cosas, mientras él estaba preocupado por otras (...) Yo nunca entro a chocar, mucho menos con mis compañeros de escena, pero sí le decía: ‘Tenemos que ensayar y estudiar, porque usted tiene ciertas escenas y ya, pero yo tengo mucha más, entonces ayúdame’”, aseveró.

Por último, Santiago Rodríguez habló de cómo llegó a obtener el papel de ‘El Indio’, pues aseguró que no tuvo que presentar casting.

“Yo no hice casting inicialmente porque a mí no me lo mandaron. Cuando yo veo que estaban buscando al actor para ese personaje, no solo en Cali sino en toda Colombia, noto que la mayoría de las audiciones eran para ese papel; entonces preferí hacer el casting para George. Mi mánager dirigió toda la escena aquella vez, entonces salió genial, pero ese archivo se terminó borrando (...) Finalmente lo volvemos a hacer y lo envío, pero recibo como respuesta un call back de ‘El Indio’. Yo no entendía, porque no fue el personaje que representé, pero aun así hice lo que me pidieron y envié unas nuevas escenas, y fue rápido que me dijeron que sí”, concluyó.