Amparo Grisales contó que Miguel Bosé se disculpó con ella por incómodo momento

Una nueva eliminación se vivió en Yo me llamo, el concurso de imitación musical del canal Caracol. El doble del fallecido cantante mexicano Vicente Fernández tuvo que despedirse por la decisión unánime del panel de jurados, conformado por Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales. Su interpretación de la canción Pica que pica no convenció a los jueces.

Ahora quedan solo seis concursantes que luchan para quedarse con el trofeo de Yo me llamo y un millonario premio, y por eso la competencia se pone cada vez más exigente. En la noche de eliminación, se vieron varias sorpresas, pues cada imitador puso lo mejor de sí mismo para sorprender a los jueces y al público.

Mientras que la imitadora de Ángela Aguilar impactó con un enorme vestido lleno de flores y su interpretación de La llorona, ‘yo me llamo Gilberto Santa Rosa’ hizo feliz al público con el tema Me volvieron a hablar de ella.

La doble de Shakira recibió un aplauso de pie por su interpretación de Ciega, Sordomuda y el imitador de Luis Miguel dejó asombrado al panel de jueces con Sabes una cosa. Los artistas que le dan vida a Carin León y a Miguel Bosé cerraron la noche y activaron el ‘erizómetro’ tras cantar Amor borrachito y Lo noto, respectivamente.

¿Qué pasó entre Miguel Bosé y Amparo Grisales?

Justamente fue la presentación del doble de Miguel Bosé la que hizo que la ‘diva de Colombia’ contara una particular experiencia que vivió con el artista real. Pipe Bueno hablaba del arte que tiene en el escenario Paulo Rojas, nombre de pila del imitador del cantante español, y de la herencia que tiene el verdadero intérprete de Amante Bandido.

“Hablando de tu forma de ser y demás, nunca olvides que él es un tipo de la élite de España, de la realeza (...) la gente que ha ido a su casa (...) Picasso (...) entonces, no es tan buena gente”, dijo el cantante caleño.

Amparo continuó y le dio la razón a Pipe Bueno, comentó que la actitud de Miguel Bosé original es ‘altiva’.

“Me tocó una vez y hasta que le dijeron quién era yo en Colombia, estaba en Cartagena, me llamó y me dijo ‘perdón, es que venía con mucha hambre, y no sé qué’, pero fue después de un saludo bastante seco que luego se disculpó”, afirmó la manizaleña antes de aclarar que no habla mal de grandes ídolos de la música.