César Escola rompió en llanto en ‘Yo me llamo’ al recordar a su hijo

Yo me llamo se encuentra en la recta final, por lo que las emociones en el templo de la imitación las emociones están a flor de piel. Cada vez son menos los concursantes que se disputan el primer puesto, por eso los jurados afilan más sus sentidos para encontrar al doble exacto de esta temporada. En el capítulo de la noche del 29 de noviembre, se subieron al escenario para desarrollar sus respectivas presentaciones los imitadores de Shakira, Vicente Fernández, Carín León y Miguel Bosé.

En medio de las puestas en escena de los participantes, César Escola, uno de los integrantes del panel de jurados, conformado también por Amparo Grisales y Pipe Bueno, rompió en llanto. Fue la interpretación del doble de Miguel Bosé de la canción Estaré la que hizo que el maestro no pudiera contener sus lágrimas.

¿Por qué lloró César Escola en ‘Yo me llamo’?

Carlos Calero, presentador del programa, cuestionó al músico argentino por sus lágrimas, luego de preguntarle al imitador por las razones que lo habían llevado a escoger esa canción. Al no poder musitar palabra, porque la nostalgia que lo invadió, la encargada de hablar fue la ‘diva de Colombia’, quien señaló que su compañero estaba sensible porque Martín, su hijo, se estaba graduando, y él, por temas de trabajo, no podía acompañarlo.

Cuando por fin pudo pronunciar palabra, felicitó al imitador de Miguel Bosé y le dijo que lo que había hecho en el escenario había sido una clara declaración de amor.

“Para los que somos padres, y los que tenemos a alguien para cuidar, porque, por ejemplo, Amparo, lo que era ‘tanguito’ para ella, lo que es su familia, que los cuidamos con todo el amor (...) en las etapas de nuestros hijos, siempre el padre va a estar y si estás lejos de tu casa, también uno está pendiente todo el tiempo. Ahora con estos aparatos (celulares) que uno está más pendiente de los que uno quiere. Pero uno está con el corazón, con el alma, todo el tiempo. Muchas gracias de verdad”, afirmó entre lágrimas.

Es de recordar que Martín llegó a la vida de César Escola cuando el músico tenía 43 años, en el 2005, a través de un proceso de adopción.