Yailin, ex de Anuel AA, movió las caderas al estilo Shakira y ‘explotó’ las redes

La presentación de Shakira en los premios VMAs 2023 no ha dejado de ser tema de conversación en medios informativos y redes sociales, pues fue una de las mejores de la noche. Tanto así que recibió elogios de Anuel AA, ex de Yailin y Karol G, quien fue invitado por MTV en calidad de presentador.

El cantante puertorriqueño colgó en sus historias de Instagram parte del show que entregó la colombiana, a quien calificó como “reina” y “goat” (greatest of all time: la mejor de todos los tiempos).

Aunque Anuel AA no tuvo la oportunidad de hablar con Shakira personalmente, de esa manera dejó al descubierto la admiración que siente por la manera en que la artista canta y mueve sus caderas en el escenario.

Como si se tratara de una respuesta a los elogios hechos por el reguetonero, su exesposa, la cantante Yailin ‘La más viral’, colgó a sus cuentas una publicación con la que demostraríar que ella también sabe bailar muy bien.

La artista dominicana, quien ganó reconocimiento internacional gracias a su canción Chivirika, le apostó en esta ocasión al twerk, un sensual tipo de baile que se ha vuelto muy popular entre los amantes de la música urbana recientemente.

Las reacciones a las imágenes no se hicieron esperar y fueron cientos de comentarios los que recibieron Yailin y Anuel AA, entre los cuales destacaron algunos como: “Baila bien, pero no se compara con Shakira”, “eso es para que Anuel vea de lo que se perdió” y “espero que no sea en respuesta a lo de Shakira en los VMAs, porque quedaría muy mal parada”.

Anuel AA y Yailin quedaron oficialmente divorciados

Según un documento que se filtró en horas recientes, la ‘Chivirika’ concluyó su proceso de divorcio con Emmanuel Gazmey Santiago (nombre real del cantante boricua), el cual inició en marzo de 2023, tan solo nueve meses después de su matrimonio.

En medio de todo este lío que enfrentó a los exesposos, se supo que Cattleya, la hija que nació fruto de su fugaz relación amorosa, fue uno de los principales motivos de conflicto entre ambos. Por ejemplo, uno de los puntos más álgidos de la batalla legal fue cuando la dominicana le exigió a su antigua pareja la suma de 15.000 dólares mensuales (más de 59 millones de pesos colombianos) para manutención de la niña, pero él no accedió.

Por ahora quedan muchas dudas de los acuerdos a los que llegaron Anuel AA y Yailin ‘La más viral’, pero se espera que próximamente alguno de los dos se pronuncie públicamente y hable al respecto.