Yailin le cantó a Tekashi ‘Mi ex tenía razón’, de Karol G. Indirecta para Anuel

Por lo visto, Anuel ya es tema del pasado en la vida de su exesposa Yailin, así como en la de Karol G. Cuando el boricua confirmó su divorcio con la mamá de su hija menor, tenía la ilusión de regresar con ‘La Bichota’, así que aprovechó para enviarle muchos mensajes en sus redes sociales y durante sus presentaciones; sin embargo, nunca recibió una respuesta de ella, por el contrario, días después fue cuando confirmó su relación con Feid.

Anuel AA, Karol G y Yailin. Fotografía por: Instagram

Yailin muy enamorada de Tekashi

Meses después de la separación de Anuel y Yailin, los artistas ya tienen nuevas parejas sentimentales. El boricua es novio de la modelo Laury Saavedra y la dominicana del también cantante Tekashi.

En redes sociales, la joven de 21 años no ha dudado en presumir su amor por el rapero, quien ha estado apoyándola tras su separación. Además, el cantante ha estado pendiente del cuidado de Cattleya, la pequeña que nació una semana después de la confirmación del divorcio de sus padres.

Tekashi, también conocido como 6ix9ine, le ha dado lujosos regalos a Yailin, y esta semana, durante un concierto, se dieron un romántico beso, confirmando su relación sentimental. Se desconoce exactamente cuánto tiempo llevan juntos y cuáles son sus planes, lo cierto es que, mientras tanto, ellos han sido más abiertos en mostrar más detalles de su romance.

Video de Yailin cantando ‘Mi ex tenía razón’, de Karol G

El pasado 10 de agosto, Karol G estrenó su nueva canción titulada Mi ex tenía razón, con la que, al parecer, le envió unas indirectas, muy directas, a Anuel, demostrándole que ahora está feliz con Feid. Una parte de su letra, dice: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor… Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”.

Ahora, fue Yailin la que sorprendió al aparecer cantando ese tema y dedicándoselo a Anuel y a su nuevo novio Tekashi. En un video que se hizo viral se observa que la cantante está, en lo que sería una discoteca, junto al rapero, a quien le canta al oído la canción. Al final, cierran el momento con un gran beso en la boca.

Aunque varios internautas comentaron que, en efecto, era una indirecta para Anuel, diciéndole que ahora con Tekashi está mucho mejor, hubo otros que le recordaron a la chivirika las veces que no podía escuchar una canción de ‘La Bichota’ porque le daban celos: “Karol G y Yailin nunca han sido enemigas”, “cómo da vueltas la vida, antes no le podían poner una canción de Karol G y ahora las canta todas”, “de prohibir mujeres con el pelo azul a cantar las canciones de La Bichota”, “ni Judas se atrevió a tanto”, “cero rencorosa, parece una amiga”, “no guardó luto, así es que es”.