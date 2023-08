Fotos: Yailin, ex de Anuel, mostró por primera vez el rostro de su hija Cattleya

Yailin y Anuel han estado en el ojo del huracán desde el comienzo de su relación. Una vez hicieron oficial su romance, las críticas no faltaron, pues la mayoría de los internautas aseguraba que el boricua no la quería y que solo estaba con ella por olvidar a Karol G.

Anuel y Yailin. Fotografía por: Instagram

Pese a todos los pronósticos, la pareja se mostró muy enamorada. A los pocos meses de su relación sorprendieron al unir sus vidas en matrimonio. De acuerdo con lo que habían dicho, entre sus planes estaba conformar una linda familia. El deseo de los dos era tener una hija. Más adelante, en redes sociales confirmaron que la dominicana estaba embarazada de una niña, noticia que los tenía muy felices.

Aunque demostraban estar muy enamorados, a finales del 2022 se comenzó a rumorar que estaban enfrentando una crisis matrimonial. En un principio ambos artistas lo negaron, pero, finalmente, en febrero de año, el ex de ‘La Bichota’ confirmó que la relación había llegado a su fin, días antes del nacimiento de la pequeña Cattleya.

¿Anuel le pegó a Yailin y por eso se separaron?

Tras el divorcio, Yailin aseguró que Anuel la maltrató física y psicológicamente mientras ella estuvo embarazada, esa sería la fuerte razón por la que se divorciaron. El artista negó esas afirmaciones asegurando que la madre de su hija estaba mintiendo y se estaba aprovechando de su fama. Aunque la también cantante mostró unas fotos donde aparecía supuestamente maltratada por él, no hubo ninguna otra prueba que lo comprometiera. Hasta el momento, no se ha vuelto a hablar de ese tema.

Así es Cattleya, hija de Anuel y Yailin

Desde el nacimiento de la niña era todo un misterio conocer su rostro. En un comienzo, los artistas aseguraron que no la mostrarían públicamente para evitar malos comentarios y proteger la privacidad de la pequeña.

Hace unas semanas, cuando Yailin comenzó a salir con Tekashi, Anuel publicó una imagen donde mostraba la cara de la niña. Eso molestó de sobremanera a la dominicana. De hecho, Tekashi arremetió en contra del boricua por ese motivo. “Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”.

Hoy, la pequeña está cumpliendo cinco meses. Para festejarlo, Yailin, por medio de la cuenta de Instagram que le creó a la niña, publicó un reel de imágenes de la niña. Aunque no son recientes, es la primera vez que le muestra su carita. Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar: “muy hermosa”, “qué belleza”, “eres la bebé más querida”, “qué preciosura”, “me muero, es divina”, “es igualita al papá”, “se parece al hermanito Pablito”, “las cejas de la mamá”, “eres la flor más bella”, “es demasiado perfecta”.