Tekashi, pareja de Yailin, fue arrestado en Florida. Este fue el motivo

Una vez más, el cantante Tekashi 6ix9ine vuelve a acaparar los titulares en los medios de comunicación nacionales e internacionales. En las últimas semanas ha sido tendencia por su cercana relación con ‘Yailin, la más viral’, quien fue esposa de Anuel AA hasta febrero de este año cuando anunciaron su separación.

Yailin y Tekashi Fotografía por: Instagram

Desde entonces, la dominicana y Tekashi han estado compartiendo mucho tiempo juntos, han hecho música y, además, aunque directamente no han confirmado que sean novios, sus publicaciones en redes han demostrado que están muy enamorados. Al rapero se le ha visto muy feliz alzando a la pequeña Cattleya y defendiendo a Yailin de los ataques de Anuel, e incluso, los intérpretes de Pa ti, se han dado besos y abrazos públicamente.

¿Qué pasó con Tekashi?

El programa Despierta América confirmó que el rapero había sido arrestado por las autoridades de Florida. “Hace unas horas ha sido arrestado en la Florida. El rapero de 27 años ingresó a la cárcel de Condado de Palm Beach anoche por cargos de no comparecer. Esto se produce meses después de que fuera golpeado en un gimnasio”, dijeron los presentadores.

De acuerdo con el informativo, el artista fue dejado en libertad en la madrugada de este jueves 10 de agosto. “Según muestran los registros de la cárcel, fue liberado tres horas después luego de pagar una fianza de dos mil dólares. O sea, entró y salió”.

En redes sociales los internautas han dejado sus opiniones: “todos los días en las noticias y eso que no cantan, imagínense si realmente fueran artistas talentosos”, “una mala imagen para las nuevas generaciones”, “¿y a la mujer que está con él no se la llevaron también? A ver si se desaparecen y jamás sabemos de ellos”. Por ahora no se conocen más detalles del arresto del artista y él tampoco ha brindado alguna declaración.

Tekashi recibió brutal golpiza

En marzo de este año el cantante, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de recibir una brutal golpiza en el baño de un gimnasio y quedó registrado en video. El artista se veía tirado en el piso mientras lo golpeaban con patadas y puños. Según TMZ, sufrió lesiones en su mandíbula, costillas y espalda.

Hay que recordar que el cantante tuvo que pagar una condena de 2 años de cárcel por su participación en la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. Aunque su pena era mayor, logró negociar y llegar a un acuerdo para delatar a otros miembros de la organización.