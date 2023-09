¿Karol G y Anuel AA estarán juntos en los VMAs 2023? Esto se sabe

Karol G y Anuel AA terminaron en abril de 2021 y, ocho meses después, el puertorriqueño la sorprendió en medio del concierto que ella brindó en el Choliseo (Puerto Rico), donde le pidió perdón ante los asistentes. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos, por eso bastante revuelo ha causado la posibilidad de un reencuentro en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs 2023, por sus siglas en inglés)

Los rumores despertaron después de que la organización del evento, en una publicación hechas a través redes sociales, confirmaran que el reguetonero estará presente como presentador de la ceremonia, celebrada en el Prudential Center de Nueva Jersey.

Cabe mencionar que Karol G llegó puntual a la gala de los Vmas 2023. La paisa está nominada en las categorías de Artista del Año, Mejor Latino y Mejor Colaboración, por la canción TQG con Shakira.

Así llegó Karol G a los VMAs 2023 ¿Se encontrará con Anuel AA? Fotografía por: Captura de pantalla

A pesar de que Anuel AA y la cantante de 32 años van a estar en el mismo escenario, eso no garantiza que vaya a haber un encuentro o un cruce de palabras entre ambos. No obstante, hay seguidores del boricua que esperan una reacción de su parte al tener de nuevo cerca a su ‘Bebecita’.

“¡Qué intriga tener a ese tipo rondando por ahí a la Bichota!”, “yo me imagino que ella va a estar con Feid y no creo que se le acerque”, “ojalá no le haga el show de celos que ha hecho en sus propios conciertos” y “estoy seguro que esto dará de qué hablar”, fueron algunos de los comentarios que desató la publicación de los Premios MTV.

Cabe mencionar que los VMAs 2023 comienzan a las 7 p.m. (hora Colombia) y se transmitirán por los canales MTV, BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand y VH1.

¿Karol G ya no quiere saber nada de Anuel AA?

Desde que se separó de Yailin ‘La más viral’, el intérprete de Más rica que ayer se enfocó de nuevo en ‘La Bichota’, sobre todo luego de que ella confirmara su noviazgo con Feid.

Son decenas de mensajes los que el reguetonero ha enviado a la pareja, e incluso hace pocos días volvió a dedicarles una palabras. No obstante, ninguna de estas declaraciones ha recibido respuesta.

Otra muestra de que Karol G no quiere saber nada más de su exnovio es que, según ha mostrado en algunas fotos, se encuentra en proceso de borrar el tatuaje que tenía en la mano con la palabra Emmanuel (nombre real del puertorriqueño).