Anuel no suelta a Karol G y le envió indirecta por si llega a terminar con Feid

Nuevamente, Anuel AA, exnovio de Karol G, habría lanzado una indirecta a la colombiana. En esta ocasión, fue en medio de un concierto cuando, antes de cantar su tema Ella quiere beber, aseguró que él le dedicaría la canción mencionada cuando el hombre con el que está ahora, ‘le falle’. Aunque no mencionó el nombre de ´La bichota’, seguidores están seguros de que el mensaje es para la paisa, pues no es la primera vez que lo hace.

“Bebé, el día que ese hombre te falle, yo te voy a dedicar esta canción”, dijo antes de que sonara la introducción de la canción, una de las más populares de su carrera musical. En agosto de este año, en otro concierto, hizo referencia a Karol G. De nuevo, aunque no la nombró, sí mencionó parte de la letra de una de las más recientes canciones de la cantante. Así mismo, mencionó a Colombia y a Medellín.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé, yo sé que no ¡Qué se escuche en Colombia! ¡Qué se escuche en Medellín! ¡Todo el mundo conmigo”, comentó Emmanuel, ante su público, mientras sonaba Secreto, canción que, de hecho, tiene con Carolina, nombre de pila de Karol. Anuel citó la canción Mi ex tenía razón, tema en que la cantante colombiana da a entender que está mejor con su actual pareja: Feid.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, canta la artista detrás de temas como Gatita Gangster.

Fue el 4 de mayo de este año cuando Anuel sacudió las redes sociales al etiquetar a Karol G en una publicación de Instagram donde le dedicaba su canción Mejor que yo. Luego empezó a lanzar mensajes a la colombiana y a atacar a Feid, artista colombiano con quien ahora Karol G comparte su vida sentimental.

El 10 de mayo subió una fotografía en la que sostenía el cartel de uno de sus fanáticos en pleno concierto en el que decía: Fuck Ferxxo. El 16 de junio publicó una imagen en la que lucía una camiseta estampada con la frase: “estás con Feid pero sabes que eres mía”. Debajo del mensaje se ve una fotografía vieja de la época en que Anuel y Karol todavía eran pareja.