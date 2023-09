El accidente de Daniela Tapia en ‘MasterChef’: pensó en decir mentiras

Siguen las pruebas de salvación en MasterChef Celebrity. Todos los concursantes luchan por quitarse el delantal negro que los pone en riesgo, y por esta razón, el ritmo en la cocina es cada vez más acelerado. En medio del ‘corre corre’, en el capítulo del 5 de septiembre, Daniela Tapia tuvo un accidente que casi afecta el resultado de dos de sus compañeros.

Los participantes conformaron parejas para asumir un nuevo reto: cocinar tres bebidas, a base de café, para cautivar a cada uno de los jurados. La idea era que las preparaciones, además de contener los ingredientes favoritos de Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, fueran refrescantes.

Diego Sáenz y Juan Pablo Barragán hicieron pareja para el reto y se pusieron manos a la obra. Para asegurar que las bebidas estuvieran frías cuando los chefs las probaran, decidieron dejar uno de los vasos en la nevera de la cocina del set de grabación del concurso. Momentos después, Daniela Tapia, que iba a hacer lo mismo, no se dio cuenta y al tratar de meter a la nevera su preparación, derramó el recipiente que contenía la receta hecha por Sáenz y Barragán.

Asustada, y pensando que decir, Daniela salió de la cocina para avisarle a Claudia Bahamón, presentadora del formato, sobre el accidente. La cubana dijo a las cámaras que había pensado en mentir y decir que el recipiente ya estaba caído cuando ella llegó. Sin embargo, optó por decir la verdad y aseguró que el vaso de Diego y Juan Pablo estaba ‘atravesado’ en la nevera.

Diego Sáenz se enojó con Daniela Tapia tras lo ocurrido. La actriz se disculpó con él y Juan Pablo Barragán. Fotografía por: Masterchef

“Con todo lo que me ha pasado, de verdad, ¿en serio me ve va a pasar esto a mí? Ay, Dios mío. ¿Será que lo digo, será que digo que ya estaba regado? La primera opción es quedarme callada, no decir nada y dejar que se den cuenta. La segunda opción, decir que fui a la nevera y vi el vaso regado. Y la tercera opción, decir la verdad”, contó.

Claudia Bahamón le avisó a todos del incidente, por lo que Carolina Acevedo y Diego Sáenz, que tenían productos en la nevera, fueron a revisar. El vaso era de Diego. “Pero, ¿a Daniela qué le pasa?”, comentó Diego al darse cuenta de lo sucedido con su preparación.

Tapia les ofreció disculpas al artista e influencer y al actor, además les aseguró que jamás lo había hecho con intención. Mientras que Barragán le dijo que todo estaba bien, Diego seguía molesto. “Es que la gente no tiene cuidado”, señaló el también baterista.

Finalmente, los concursantes terminaron de cocinar sus platos y presentaron sus preparaciones a los chefs. A pesar del accidente, Diego Sáenz y Juan Pablo Barragán sorprendieron y ganaron la prueba, se quitaron el delantal negro y avanzaron, sin ningún tipo de riesgo, a la siguiente etapa de la competencia.