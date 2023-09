Greeicy Rendón se cansó de las burlas por su inglés y envió fuerte mensaje

Greeicy Rendón, como la gran mayoría de celebridades, suele compartir parte de su vida privada a través de redes sociales y de esta manera, sus seguidores se han enterado de varios detalles, como su traslado a Miami.

Desde que la cantante compartió su decisión de vivir en otro país, también se supo que ha tenido que enfrentar un viejo problema.

Según lo ha dicho la misma Greeicy Rendón, expresarse en inglés se le dificulta bastante y por eso comete algunos errores a la hora de pronunciar determinadas palabras. Sin embargo, esta manera de hablar la ha convertido en protagonista de burlas y chistes en redes sociales.

La reacción de Greeicy fue calificada como "dura" y "fuerte" por aprte de sus seguidores Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre las críticas por su nivel de inglés?

Aunque a la caleña de 30 años le hacían gracia algunos de estos comentarios, cambió de opinión y ya no quiere que se hagan más memes o videos en los que ella sea motivo de risas.

Así lo manifestó en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde contó que desenvolverse a la perfección en ese idioma es una de sus metas a mediano plazo.

“Esto sí tiene que cambiar. No puede ser que pase el tiempo y yo siga con el mismo chiste de hablar en inglés chistoso. O sea, muy ‘cool’, muy chistosita para ustedes yo; pero no es que esté siendo chistosa, es que yo es lo que puedo con el inglés ¡Ya, el chiste ya es viejo! como que ‘I need a next level’ (necesito el siguiente nivel)” dijo Greeicy en una historia.

Greeicy Rendón aprovechó la ocasión para dejar un segundo mensaje a sus fanáticos, recordándoles que no es correcto criticar a una persona hasta el punto en el que esta sienta que debe desahogarse.

“No puedo seguir en este nivel, en el mismo nivel siempre. Ustedes y yo necesitamos ir al siguiente nivel, en todo es sus vidas. No solo en sus almas, en sus vidas, en sus trabajos, en sus sueños. Necesitan, siempre, ir al siguiente nivel”, concluyó la colombiana hablando en inglés.

Los seguidores de la intérprete de Los besos fueron quienes continuaron la conversación en redes sociales, con comentarios en los que apoyaron a su ídolo musical.