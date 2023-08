Papá de Greeicy Rendón dio luces de su primera colaboración musical con la artista

Luis Alberto Rendón, conocido entre el público colombiano por ser padre de Greeicy Rendón, se lanzó a la música hace un par de años, aun cuando este era un sueño que tenía desde que era adolescente y su padre le inculcó el amor por la música.

Su profesión como cantante, según le contó a la Revista Vea, surgió luego de encontrarse con su hija y con Mike Bahía en una reunión familiar, en la que todos gozaron y cantaron.

Así lucían Greeicy Rendón y sus padres hace algunos años, en aquella reunión familiar Fotografía por: Instagram

“Ese día me dice Greeicy: ‘Papá, usted todavía suena muy bien, ¿por qué no intenta darle a la música?’; pero yo pensaba que ya era tarde, entonces Mike me dijo que nunca era demasiado tarde para cumplir un sueño y aquí estoy, con más de 70 canciones compuestas y esperando a ver la luz”, expresó Luis Alberto Rendón, conocido en el género popular y de despecho como El Cachorro.

Aunque tardó un tiempo en darse a conocer como cantante, el éxito internacional de Greeicy Rendón en la música y la actuación hicieron sentir a su padre que, en parte, a través de ella había llegado a esos objetivos.

“No te voy a mentir. Siempre he dicho que, luego de que mi hija se presentara en el Factor X y empezara a actuar, y cuando su música empezó a sonar por todas partes y conoció países por su talento al cantar, el orgullo de padre me hizo sentir que si yo no había podido conseguir eso, al menos ella sí lo hizo”, agregó.

Por último, la Revista Vea le preguntó a El Cachorro si, además del apoyo que ha recibido por parte de Greeicy Rendón y Mike Bahía, se han planteado la posibilidad de colaborar con ellos en una canción.

“El tema se ha expuesto y en algún momento se dará. De hecho, yo tengo una letra que sería acorde para nosotros. Lo que pasa es que cada cantante tiene un timbre de voz para determinado género y el mío, por ejemplo, es el popular; si yo me pongo a cantar rock o reguetón quizá no la logre. Pero seguramente se dará y será una linda experiencia familiar”.

Un repaso por la historia del padre de Greeicy Rendón

‘El Cachorro’ es un cantante y compositor colombiano que nació en Cali, Valle del Cauca, y siempre ha sentido pasión por la música. Desde pequeño soñó con ser cantante, pero se vio obligado a aplazar su proyecto porque después de su matrimonio se enfocó en apoyar a su familia.

Actualmente, gracias al apoyo e impulso de su hija, decidió lanzarse a la industria musical al ver más posibilidades, tiempo y medios para cumplir con los sueños que siempre ha tenido.

“Mi padre toda la vida ha tenido el mismo sueño que yo tuve, y toda la vida se sintió feliz y conforme con que yo cumpliera un sueño que también era el suyo, pero hace un tiempo se vino a vivir con nosotros y hablamos mucho del tema. Además, Mike Bahía le dijo que nunca es tarde para nada”, comentó Greeicy Rendón, en redes sociales, sobre su padre.