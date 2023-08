Jim Velásquez está preocupado por Alina Lozano: “no sé nada de ella”

No cesan los comentarios por la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez. Cada semana, los actores brindan nueva información sobre su romance que, de acuerdo a lo que habían dicho, se ha visto afectado por los malos comentarios que recibieron y porque al haberlo hecho público, perdieron toda la privacidad.

¿Qué pasó con Jim Velásquez y Alina Lozano?

Hace unos días, la actriz de Pedro el escamoso contó por medio de sus redes sociales que ella y su novio estaban alejados. “No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara [Santander] en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano y como lo he hecho en otros [videos] en vivo es centrarse en uno”.

Después, el joven actor apareció en su perfil de Facebook y explicó lo que realmente estaba pasando con su relación: “Estoy un poco sensible por todo lo que está pasando, pero bueno, quise hacer el video para dar la cara... estaba evadiendo el tema durante estos días. Yo creo que ustedes merecen saber qué pasó y contarles todo”, comenzó diciendo.

Luego, entre lágrimas, explicó que por haber estado en Barichara con Nicol, su exnovia, Alina se molestó y ahora no quiere saber de él. Esa fue la razón por la que terminaron su relación el día de ayer. “Aida se fue para Cali, yo me fui para Barichara a trabajar. Iban modelos, pero yo no soy modelo, soy actor. Cuando me presentaron a las modelos, entre ellas estaba mi exnovia Nicol… Yo pensé que no iba a pasar nada, porque eso ya está superado, somos amigos, ella se conoce con Alina. Yo dije hasta ese momento: ‘todo va a estar absolutamente bien’”.

¿Jim Velásquez se casó con su exnovia Nicol Triana?

Lo que habría molestado a Alina es que Jim y Nicol aparecieron vestidos de novios y muchos especularon que, supuestamente, se habían casado. El actor explicó lo que verdaderamente sucedió: “El desfile era de trajes de novios. ¿Por qué? Porque esta diseñadora es de trajes de bodas… Y además es la que me iba a hacer el traje con Alina. Ella era la que teníamos planeada para nuestra boda. Yo estuve grabando esos días. Entre esos, mostré a la novia y la llamé: ‘la novia’ porque estaba vestida de novia. Justo la pareja que a mí me tocó fue mi exnovia, porque tenemos la misma edad. Yo subí unos videos. Alina vio los videos. Las personas le empezaron a mandar los videos. Alina se molestó demasiado. La entiendo completamente, porque no fue lindo”.

Jim Velásquez confirmó: “mi relación con Alina se acabó”

En el mismo video, titulado Mi relación con Alina se acabó, Velásquez explicó que antes de anunciar oficialmente su ruptura, la actriz le había dejado de contestar el celular. En ese momento, todavía hablaban de llevar a cabo la boda.“No nos hemos visto hace como diez días. No me contesta el teléfono. No sé nada de ella. Como que la comunicación ha estado muy mal (…) Nosotros hicimos que nuestra relación se hiciera pública y permitimos que todas las personas se metieran. Esta es la hora que no he hablado con ella, no me responde. No sé si va a haber boda o no. Espero que me conteste, que nos podamos ver. Estamos muy mal, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La boda ya está encima. Amo completamente a Alina, yo sigo muy firme en todo, pero también entiendo que para una relación tiene que haber dos. Ella tiene que estar completamente segura de estar conmigo”.