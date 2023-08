Papá de Greeicy Rendón se confesó sobre su nieto Kai ¿Cuándo van a presentarlo?

Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2022. Desde entonces, sus seguidores han permanecido al pendiente de los detalles que puedan conocerse sobre Kai, como llamaron a este niño al que muchos quieren conocer, pero de quien solo se ha visto una parte de su rostro.

Sobre este y otros temas habló Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y actriz colombiana, en entrevista exclusiva con la Revista Vea.

Acompañado de su yerno Mike Bahía, Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy llegó a ‘La Voz Senior’ y conoció a los entrenadores. Fotografía por: Instagram

En su conversación con este medio, el papá de Greeicy Rendón, quien también es cantante y se hace llamar El Cachorro, habló de su experiencia como abuelo de Kai, su sexto nieto.

“Con mi esposa llevábamos cinco años viviendo en Europa, pero luego Greeicy nos pidió que viniéramos a vivir con ella a Miami y así fue. Por fortuna, fue cuando nació Kai y eso me ha permitido compartir muy de cerca con él, pero no es mi primer nieto, como muchos piensan, pues yo tengo otros hijos y ellos me dieron cinco nietos antes; aunque eso no quiere decir que uno no aprenda con cada nueva experiencia”, aseguró Luis Alberto Rendón.

Posteriormente, se le preguntó a El Cachorro sobre la decisión que tomaron su hija y Mike Bahía de no mostrar el rostro de Kai, al menos por ahora. Ante esto reiteró lo mismo que los padres del bebé han dicho en varias ocasiones, y es que todo hace parte de la seguridad y el respeto por al intimidad del niño.

“Sus planes tendrán y en cualquier momento yo creo que lo van a presentar. Yo sé que está muy pronto llegará el día en que ellos den a conocerlo al público, pero es que hoy en día se ven muchas cosas y hay todo tipo de personas, entonces tratan de no exponerlo mucho”, aseguró el papá de Greeicy Rendón, dejando en el aire la duda de cuánto tendrán que esperar los seguidores de la pareja para conocer al primogénito.

¿Por qué le dicen El Cachorro al papá de Greeicy Rendón?

De acuerdo con lo que Luis Alberto Rendón le contó a la Revista Vea, este no es un apodo que le pusieron sus amigos hace muchos años o uno que tenga una larga y compleja historia.

Todo surgió porque durante una reunión familiar en la que también estuvieron los padres de Mike Bahía, y el papá del intérprete de Buscándote lo saludó, le tocó el hombro y le dijo “mi cachorro”.

“Eso me causó mucha gracia, pero cuando emprendí en el camino de la música y tuve que elegir un nombre artístico, llegué a la conclusión de que El Cachorro era perfecto, porque aunque no estoy muy joven que digamos, el género popular que yo represento va muy bien con esta manera de llamarme”, concluyó.