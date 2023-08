Amparo Grisales sacó a la luz secreto de Margarita Rosa de Francisco

Amparo Grisales es una de las actrices con mayor reconocimiento entre el público nacional, gracias a su participación en telenovelas clásicas como Los pecados de Inés de Hinojosa, en la cual compartió camerino con Margarita Rosa de Francisco.

Desde entonces, entre ambas surgió una relación amistosa que, según ‘La diva de la televisión colombiana’, su colega se ha encargado de negar últimamente.

Así lo mencionó Amparo Grisales en el capítulo de Yo me llamo del 1 de agosto, luego de que un hombre se montara al escenario para imitar a Margarita Rosa de Francisco.

Así lucían las actrices en 1988, cuando hicieron parte de esta telenovela Fotografía por: Archivo Particular

“Fue mi sobrina en Los pecados de Inés de Hinojosa y (fuimos) muy amigas, aunque ella lo niegue”, dijo la manizaleña de 66 años, tras lo cual César Escola le preguntó: “¿Cómo así que lo niega?”.

Ante la duda de su compañero, Grisales señaló que Margarita Rosa escribió una vez por medio de Twitter que su amistad no fue tan grande como se pensaba.

Puedes leer también: Alina Lozano y Jim Velásquez atraviesan por duro momento: “No estamos bien”

La confesión de Amparo Grisales sobre Margarita Rosa de Francisco

Luego de despedir al concursante de Yo me llamo, la jurado del programa de Caracol Televisión añadió un picante comentario:

“Adiós, Margarita ¡No me niegues! (...) Yo creo mucho en el sentido de la amistad y para mí los amigos son sagrados y para toda la vida. Así no te vea seguido, no puedes salir a decir que nunca fuimos tan amigas porque en el fondo sabe que sí. Yo la acompañé en momentos difíciles y bonitos de su vida; incluso, fui madrina de su matrimonio, pero no sé que le pasó. De todas maneras la sigo amando”.

Te puede interesar: Esperanza Gómez respondió a críticas por infidelidad de su esposo con su sobrina

Amparo Grisales y sus confesiones amorosas en ‘Yo me llamo’

La colombiana ha sido elogiada a través de los años por su belleza y su atractivo llamó la atención de algunas celebridades nacionales e internacionales, con quienes la también modelo sostuvo algunos romances.

Julio Iglesias, por ejemplo, fue uno de los hombres que conquistó el corazón de ‘La diva de la televisión colombiana’. Sin embargo, esto no es un secreto para nadie.

Lo que muy pocos sabían es que la caldense también tuvo una fugaz relación con Chayanne y así lo expuso luego de que un participante del programa imitara al puertorriqueño.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral (...) Aunque no lo crean a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces estuvimos y él... enloquecido. Nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, reveló.