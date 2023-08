Esperanza Gómez respondió a críticas por infidelidad de su esposo con su sobrina

Para nadie es un secreto que Esperanza Gómez sostiene desde hace tiempo dos relaciones amorosas, una con un hombre colombiano y otra con un estadounidense. Sin embargo, este último traicionó su confianza y por eso ahora están en proceso de separarse.

Así lo confesó la actriz de cine para adultos en una entrevista con Eva Rey, quien le preguntó por qué se tomó esta decisión.

“En el primer mes juntos, a pesar de que le permití tener sexo afuera con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con otra mujer en un motel, y yo me di cuenta. Cuando le mostré las pruebas él no sabía que decir y hasta me juró por la mamá que nada de eso era real”, aseveró Esperanza Gómez.

La noticia generó opiniones divididas entre los seguidores de la colombiana Fotografía por: Instagram Esperanza Gómez

Aunque la caldense perdonó el desliz de su pareja y continuaron con la relación, la confianza se perdió por completo con el pasar del tiempo y lo mismo ocurrió con el respeto mutuo, por eso todo terminó.

“Me fue infiel con una sobrina que quería mucho. Él no me dejó a mí, yo lo dejé porque, ¿quién perdona una infidelidad de esas? No sabe uno si le duele más la infidelidad del personaje o la de la sangre”, añadió.

Esperanza Gómez ha sido criticada por infidelidad de su esposo

En charla con el programa de entretenimiento Lo sé todo, la también figura de redes sociales mencionó que, aun cuando fue ella la víctima de los malos tratos de su pareja, es quien ha recibido la mayoría de críticas.

“Me hacen comentarios tipo: ‘Es que si usted es p*** y es infiel en el trabajo que hace, ¿cómo pretende que su pareja le sea fiel?’. Yo le autorizaba hacer absolutamente todo y sexualmente le daba de todo y por todas partes, porque pues soy actriz y sentía que le entregaba todo lo que un hombre sueña de una mujer, pero aun así no estaba satisfecho”, afirmó la colombiana.

¿Quién es el novio de Esperanza Gómez?

A pesar de que la relación entre la colombiana y el norteamericano duró 9 años, aproximadamente, jamás se reveló la identidad del hombre que la conquistó.

No obstante, la propia Esperanza se encargó de dar a conocer a través de varias entrevistas que, así como ella, el sujeto es actor de cine para adultos y continúa ejerciendo la profesión.