Alina Lozano y Jim Velásquez atraviesan por duro momento: “No estamos bien”

Alina Lozano y Jim Velásquez conforman una de las parejas con mayor atención mediática del momento, pues tienen una gran cantidad de personas al pendiente de lo que ocurra con su vida de pareja.

En la tarde del 31 de julio, por ejemplo, la actriz hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, en la cual entregó un dato que dejó con la boca abierta a sus millones de seguidores.

De acuerdo con lo expuesto por Alina Lozano, desde hace varios días llegó a Cali para trabajar en un proyecto audiovisual. Sin embargo, su arribo a esta ciudad no se dio en compañía de Jim Velásquez, como suele suceder, porque no atraviesan por un buen momento.

La confesión dejó dudas sobre si el matrimonio sigue en pie o no Fotografía por: Instagram

De hecho, cuando a la mujer de 54 años le preguntaron por su prometido, aseguró que no tiene idea de él porque llevan días sin hablar: “No tengo ni la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que él está en Barichara (Santander), en un desfile. Y digo ‘creo’ porque lo habíamos hablado antes”.

Posteriormente, Alina Lozano explicó la razón por la cual ha preferido tomar distancia de Jim Velásquez en estos momentos.

“Digamos que si hay un conflicto o algo en la relación, siento que yo, Alina, me puedo poner obsesiva mirando qué está haciendo y no quiero eso porque en este momento quiero estar cien por ciento acá”, agregó.

Por último, la actriz de Pedro el escamoso se refirió a su relación y a los comentarios que suele recibir. Fue entonces cuando aseguró que se lo pensó varias veces para exponer al público su romance con un joven 30 años menor.

“Eso ha tenido un costo grandísimo para la relación, un costo altísimo que ha surgido justamente después del compromiso. Se han presentado cosas fuertes y en este momento... no sé. A veces también pensar tanto las cosas no es tan chévere, pero yo estoy bien acá y sé que él también está muy bien”, concluyó.

¿Cuánto cuesta pautar en redes con Alina Lozano y Jim Velásquez?

El presente económico de la pareja es muy bueno gracias al contenido que cuelgan en redes sociales, tanto así que son constantes las publicaciones en las cuales ellos invitan a publicitar productos o servicios en sus cuentas oficiales.

Según Pulzo, para grabar una historia de Instagram cobran $4.500.000, pero hay un combo de tres por $4.700.000; por un reel individual en esa misma red social hay que pagarles $6.000.000 y por un reel en colaboración $7.500.000. Además, por la publicación de una fotografía solicitan $5.500.000 y la misma cantidad de dinero por un video publicitario en TikTok.