‘Yo me llamo Alex Campos’ tiene OnlyFans, canta en buses y erizó a Amparo Grisales

En la noche del 31 de julio se estrenó un nuevo capítulo de Yo me llamo y hubo varias historias de vida que conmovieron a los televidentes, entre estas la de Andrés Leal, un joven que se presentó como el doble del cantante Álex Campos.

“Su música es inspiradora y llena de esperanza (...) Me identifico mucho con él porque también es persistente y cree en que Dios todo lo puede”, dijo el imitador en medio de su presentación, antes de interpretar la canción Al taller del maestro.

Luego de su audición, Andrés Leal contó que se presentó en Yo me llamo como el émulo de Álex Campos porque, cuando cantaba en buses de transporte público, quienes lo escuchaban solían decirle que tiene un timbre de voz muy parecido.

En sus redes sociales suele presumir con orgullo su trabajo como cantante de Transmilenio Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

“Hace 8 años me independicé y me fui de casa, entonces llegué a Bogotá y aquí el único trabajo que encontré fue el de cantar en Transmilenio, entonces la gente me decía que mi voz era igual a la de Álex”, explicó el joven de 23 años.

Amparo Grisales fue la jurado en quien Andrés Leal generó una mayor impresión, pues la actriz y presentadora lo llenó de elogios, entre otras cosas, porque le pareció muy guapo.

“¡Qué guapo! ¡Podrías ser estrella de Hollywood!, porque mira esa dentadura tan bonita que tienes ¡Eres muy lindo! ¿No eres actor en Colombia?”, preguntó ‘La diva de Colombia’, tras lo cual el imitador de Álex Campos contestó: “He intentado, pero es muy complicado, sobre todo por mi estatura, pues es muy difícil que una producción busque un perfil como el mío”.

La fama del imitador de Yo me llamo en redes sociales

Leal recibió un “no” como respuesta por parte de Pipe Bueno y César Escola, por lo que se retiró del escenario y no estará en las próximas etapas del concurso de Caracol Televisión.

Sin embargo, el joven también es creador de contenido para redes sociales y allí pueden ver sus contenidos quienes quieran seguir al pendiente de su vida. De hecho, en plataformas como TikTok es muy popular, pues tiene 3.6 millones de seguidores, y hasta vende saludos personalizados.

Andrés Leal tiene en YouTube más de 11.300 suscriptores, en Facebook supera los 99.000 fanáticos y su comunidad es tan amplia que, incluso, tiene una cuenta en Onlyfans para vender contenido erótico.