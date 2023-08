El día que Angus Cloud protagonizó video de Karol G: también estuvo Mía Khalifa

El gremio de la actuación en Estados Unidos está de luto, tras confirmarse la muerte de Angus Cloud, estrella de Hollywood que brilló entre el público gracias a Euphoria, serie en la cual interpretó a Fezco, un traficante de drogas con una relación cercana con Rue (Zendaya).

El actor de 25 años, nacido en Oakland (California), también hizo parte de la serie The perfect woman y de las películas Your Lucky Day, Freaky Tales, The Line y North Hollywood.

Además, aunque pocos lo sabían, Angus Cloud colaboró con la cantante colombiana Karol G en el video de su canción Mamiii, para la cual colaboró con Becky G.

Esta es una de las escenas de 'Mamiii' en las cuales aparece Angus Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

En el clip se muestra al actor norteamericano como protagonista de una historia que complementan la cantante Dru Flecha y Mía Khalifa (exnovia de Jhay Cortez y antigua actriz de cine para adultos), quienes esperan a que el hombre salga de su casa para ingresar sin permiso y causar destrozos, como parte de una lección que le dieron por haber sido infiel.

Finalmente, Cloud se encuentra con Dru en un restaurante y ella le envía a su celular, así como al del resto de comensales, un video en el cual aparece besándose con otro hombre.

Te puede interesar: Fredy Guarín presumió drástico cambio físico: “Me les empoderé”

¿Por qué murió Angus Cloud?

La familia del estadounidense compartió un comunicado de prensa en el cual confirmaron su muerte: “Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”.

De igual manera, se informó que el actor perdió a su padre hace algunos días y “luchó intensamente con su pérdida”, pero teniendo en cuenta que era “su mejor amigo”, esta muerte le resultó imposible de superar.

“El único consuelo que tenemos es saber que ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus Cloud habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, concluyeron, dando a entender que se trató de un suicidio. Sin embargo, esto no ha sido confirmado todavía.

Puedes leer también: Meghan Markle y el príncipe Harry sospechaban de David y Victoria Beckham

Los problemas de salud mental fueron la principal causa de los 24.615 casos de ideación suicida que se presentaron en Colombia durante 2022, según el reporte entregado en enero de 2023 por el Observatorio Saludata de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Por eso existen varias líneas de atención que permiten a la población recibir asesoría profesional a través de una llamada, entre las cuales destaca la línea 106, que cuenta con un grupo de psicólogos y psiquiatras para ayudar a cualquier ciudadano en todo el país.