‘Yo me llamo Víctor Manuelle’ estuvo al borde de la muerte: “me desahuciaron”

Yo me llamo inició la semana pasada luego de la final del Desafío The Box que dejó como ganadores a Sensei y Aleja. Por el concurso de imitación han pasado muchas personas con la ilusión de ser los dobles perfectos de sus artistas favoritos; algunos han logrado erizar a los jurados, mientras que otros han recibido un rotundo NO por parte Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

¿Qué le pasó a ‘Yo me llamo Víctor Manuelle’?

En el capítulo de anoche, llegó al teatro de la música el imitador de Víctor Manuelle, quien interpretó Por ella. Al terminar su presentación, el artista no pudo evitar las lágrimas y bastante conmovido, le explicó a los jurados que, en su adolescencia, se salvó de la muerte. “Hace mucho tiempo tuve un problema de salud muy grave, estuve más allá que acá. Él (Dios) fue quien me salvó y mi testimonio de vida es que existe y acá estoy yo para demostrarlo…. A los 15 años me dio cálculos en la vesícula, después se me agravaron las cosas, duré ocho meses, médicamente me desahuciaron, no podían hacer nada por mí”, comenzó relatando.

Luego, reveló que fue gracias a un milagro de Dios que volvió a vivir. “En el hospital me llegó un padre a las 3 de la mañana, se acercó a la cama de todos y por último me dejó a mí y me dijo que si me quería confesar, cerré los ojos, entré en un sueño donde sé que fue Dios el que me habló, me dijo que si me quería quedar, que si quería continuar, yo estaba cansado por tantas cosas que me habían hecho. Se me infectó un pulmón, estaba hinchado porque tuve muchas operaciones seguidas, pero gracias a Él, al otro día, no sé cómo, por un milagro, pasaron los doctores y me dijeron que ya estaba bien y que ya podía salir y aquí estoy”.

El momento conmovió no solo a los tres jurados, sino también a los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en dejarle múltiples comentarios: “qué gran historia”, “un guerrero de la vida”. El artista recibió tres estrellas verdes, lo que quiere decir que pasó automáticamente a la siguiente etapa de Yo me llamo.