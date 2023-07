Novio de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’, es menor que ella. Esto contó sobre él

El próximo miércoles 26 de julio, Caracol Televisión estrenará una nueva temporada de Yo me llamo, tras el final del Desafío The Box que será el martes.

Amparo Grisales Fotografía por: Instagram

Al programa de imitación llegarán múltiples artistas con la ilusión de ser los dobles perfectos de sus artistas favoritos, y de la mano de Amparo Grisales, César Escola, Pipe Bueno, y los profesores de la escuela de Yo me llamo, cada uno de los que vaya avanzando en el proceso, contará con la preparación ideal para lograrlo.

¿Quién es el novio de Amparo Grisales?

Mucho se ha hablado sobre la vida sentimental de Amparo Grisales, pero la actriz suele ser muy reservada con esos temas. Pocas veces brinda alguna declaración sobre eso y de hecho, en sus redes sociales no publica contenido al respecto. Sin embargo, lo que se ha podido conocer porque ella misma lo ha contado, es que tiene novio, llevan varios años juntos y están muy felices.

En una reciente entrevista con Aló, la jurado de Yo me llamo confirmó que sigue estable con él y disfrutando de la distancia. “Seguimos. Nunca me siento sola por eso, tengo a esta persona muy especial en mi vida y nos vemos cuando nos tenemos que ver, cuando ambos podemos, lo nuestro es de otro mundo”.

Aunque no brindó muchos detalles sobre ‘Tommy’, como es el nombre del afortunado, sí dijo que es muy guapo y no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. “Es un galán, cortés, divino, guapo, tiene 58 años y menos mal no tiene redes sociales, porque este amor seguirá siendo solo para los dos”.

Lo que se ha podido conocer es que el hombre es de Brasil. En una oportunidad, la diva de la televisión colombiana dijo: “Muchos creen que yo soy soltera, que no tengo a nadie, pero tengo un amor bonito. Tengo ese amor que vive en Brasil, vivimos a la distancia una linda relación y cada vez que podemos nos vemos”. Se desconoce a qué se dedica y cuál es su apellido, pues en las pocas publicaciones que ha hecho la actriz, no lo etiqueta.