Los finalistas del ‘Desafío The Box’ revelaron qué harán con el millonario premio

Por más de dos meses, los participantes de esta edición del Desafío The Box estuvieron conviviendo en ‘La ciudad de las cajas’ y luchando por llegar hasta este punto de la competencia: la final.

A lo largo del reality de Caracol Televisión, los concursantes enfrentaron dos fusiones en la que dos casas desaparecieron, primero fue Omega y luego Gamma. Beta y Alpha continuaron su lucha hasta que se definieron los finalistas: Sensei, Yan, Guajira y Aleja volverán a competir este martes en la gran final; dos de ellos (un hombre y una mujer) se llevarán el millonario premio.

¿En qué gastarán el millonario premio los finalistas del ‘Desafío The Box’?

La definición de los finalistas ha dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales, muchos han estado en desacuerdo con que Aleja, quien inicialmente fue Omega, luego Gamma y al final Alpha, hubiera llegado hasta ahí, pues algunos afirman que otras concursantes como La flaca, Cifuentes y Mai merecían es puesto porque, supuestamente, lucharon más en las pistas.

Lo cierto es que la bogotana está muy feliz de haber cumplido el sueño de llegar tan lejos en el Desafío The Box. De igual manera, sus otros tres compañeros también están dichosos y cada uno de ellos contó qué harían si ganaran los 400 millones del premio.

Yan, quien se perfiló como uno de los favoritos por su agilidad, dijo: “quiero terminar de construir mi casita y sueño con llevarme a mis padres que lleven a conocer el mar”. Esa sería la oportunidad ideal para que él también conozca el mar y junto a su familia cumpla ese gran sueño.

Por su parte, Sensei, quien también fue considerado uno de los más fuertes, aseguró que quiere sacar adelante su propio gimnasio, pues desde hace varios años ha estado enfocado en ayudar a muchas personas a cambiar sus estilos de vida con mucho entrenamiento. También reveló que quiere invertir en finca raíz.

Guajira, quien fue capitana de Gamma, dijo que por ahora no tiene claro en qué invertir el dinero. “No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que dinero, solo espero que mi nombre se escriba ahí, el dinero es accesorio”.

Finalmente, Aleja contó que le gustaría terminar de construir la casa de su abuela, pagar la de su mamá y abrir un emprendimiento que le genere buenas ganancias.

¿Yan se arrepintió de no haber votado por Sara?

Uno de los capítulos que más generó polémica fue cuando en Beta votaron para que Mai fuera a muerte, en lugar de Sara. Yan fue uno de los más criticados. En diálogo con La Red explicó si se arrepintió de esa decisión: “yo estoy tranquilo porque yo prefiero estar bien con Dios y no agradar a la gente, quizá para muchos estuvo mal, y puede que sí, pero no me arrepiento”.