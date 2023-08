Claudia Bahamón ‘frenó' a Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef’: “No me hable mal”

MasterChef Celebrity se acerca a su etapa final, y el ánimo de los participantes está cada vez más susceptible a cambios bruscos, entre otras cosas, por los altos niveles de estrés que manejan. Esto ocurrió con Martha Isabel Bolaños en el episodio del 3 de agosto, cuando su temperamento la llevó a tener un roce con la presentadora Claudia Bahamón.

Todo ocurrió en medio de un nuevo reto creativo, en el cual los participantes tuvieron varias dificultades, incluso, desde que escogieron los ingredientes para sus recetas.

'La Pupuchurra' ha sido una de las concursantes más cuestionadas de la temporada por su forma de ser Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Fue entonces cuando Martha Isabel Bolaños se acercó a la despensa y, mientras pensaba en si tenía todo lo necesario, Claudia Bahamón le hizo algunas preguntas sobre la preparación. No obstante, se quedó sin una respuesta de la concursante.

“Martha, te estoy hablando”, fue el llamado de atención que la conductora de MasterChef Celebrity hizo a la caleña, quien le contestó con un: “Sí, ya sé, te estoy escuchando”.

La respuesta de ‘La Pupuchurra’ no sentó nada bien en la presentadora y modelo opita, quien le dejó una clara advertencia por medio del siguiente mensaje: “A mí no me hables mal”.

A pesar de que este pequeño cruce de mensajes no llegó más allá, ni generó discordia entre ambas mujeres, esta no es la primera vez que Martha Isabel Bolaños le responde de esta manera a Claudia Bahamón.

Hace poco más de un mes, por ejemplo, la concursante atravesaba una turbulenta época por sus diferencias con algunos compañeros, entre estos Zulma Rey, con quien cocinó en una de las pruebas y tuvo varios choques.

“Yo no me he tirado nada”, dijo Bolaños ante los señalamientos de haber echado a perder uno de los ingredientes, a lo que Bahamón la llamó para hacerle una pregunta y ella no atendió de la mejor manera.

“¡Vean a esta!”, fue la reacción de la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia al ver la respuesta que recibió.

Los eliminados de MasterChef Celebrity Colombia hasta ahora

‘La pupuchurra’ ha tenido altos niveles de estrés en la competencia. Incluso, enfrentó hace apenas dos días un nuevo reto de eliminación contra Nela González, Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán, El Negrito y Mario Ruiz.

Allí, los participantes se midieron para ver cuál preparaba la mejor receta de hamburguesa y fue Mario quien no logró convencer al jurado, dando pasó así a su salida del programa.

Antes del influenciador los eliminados fueron Laura Barjum, exreina de belleza y antigua presentadora del Factor X; y Jairo Ordóñez, quien quedó por fuera en medio de una prueba que enfrentó con una fuerte afectación a su salud, aun cuando pudo no haberlo hecho.

Además, han quedado por fuera de competencia los actores Álvaro Bayona y Julio César Herrera, así como la actriz Marcela Benjumea, el sacerdote Walter Zapata y los comediantes Catalina Guzmán y Vargasvil.