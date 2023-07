‘MasterChef Celebrity’: Martha Isabel Bolaños y ‘El Negrito’ se pelearon de nuevo

Un nuevo reto creativo se realizó en MasterChef Celebrity y, en esta ocasión, los concursantes trabajaron en equipo con parejas que fueron elegidas al azar. Esto generó un poco de disgusto entre los famosos, teniendo en cuenta que a estas alturas de la competencia ya tienen compañeros de su predilección.

Tal fue el caso de Martha Isabel Bolaños, quien tuvo que cocinar junto a El Negrito, influenciador con el que en otras pruebas tuvo algunos problemas. Incluso, la actriz llegó a tildar de “machista” a su compañero por considerar que está acostumbrado a mandar a las mujeres.

“Ante lo que uno no puede controlar, hay que soltar”, expresó ‘La Pupuchurra’ al ver a su compañero de reto en MasterChef Celebrity.

"Me sentí obligado", dijo El Negrito Fotografía por: Captura de pantalla RCN

A pesar de la evidente molestia e incomodidad de la actriz, ambas celebridades dejaron de lado sus diferencias y se pusieron a trabajar en una receta que la vallecaucana propuso.

Sin embargo, apenas Martha Isabel Bolaños y El Negrito empezaron a tomar decisiones sobre la preparación, la tensión volvió a suscitarse entre los dos, al punto que la caleña de 49 años volvió a insinuar que el creador de contenido tiene comportamientos machitas.

“Yo sí lo siento machista… lo siento como mandón y con esa clase de machismo no funciono”, comentó.

Finalmente, las diferencias les terminaron pasando factura a la pareja, pues a la hora de ser calificados por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier, los jurados les llamaron la atención en varios aspectos y escogieron como ganador al equipo conformado por Carolina Acevedo y Adrián Parada.

Las críticas a Martha Isabel Bolaños por su llanto en ‘MasterChef Celebrity’

En el reto de eliminación que dejó por fuera al actor Jairo Ordóñez, ‘La Pupuchurra’ comenzó a llorar por una razón que varios de sus compañeros cuestionaron.

Todo sucedió porque las parejas se eligieron al azar y, como Francisca Estévez no estaba presente, una de las celebridades tuvo que quedar sin pareja.

La elegida fue Martha Isabel Bolaños, quien se vio obligada a elegir entre tres sobres, en cuyo interior existían tres opciones: salvarse de cocinar y pasar directamente al balcón, cocinar sola o perder el reto y ponerse delantal negro.

La actriz no tuvo suerte y quedó en riesgo directo de eliminación, situación que la hizo llorar por considerar que no era justo. No obstante, esta reacción hizo que otras celebridades la calificaran como “exagerada”.

“Si no te sonrió la suerte, solamente es que enfrentes lo que viene y ya. No hay necesidad de ponerse a llorar”, dijo Diego Sáenz.