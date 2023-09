Karol G se borra el tatuaje que tenía de Anuel AA: así se ve su mano ahora

Finalmente, luego de varios rumores, Karol G dejó ver el avance del proceso estético que está adelantando en su cuerpo para deshacerse del tatuaje que se hizo, en el 2018, en honor a su expareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Fue a través de un conjunto de dos fotografías que la paisa les mostró a sus seguidores que la palabra Emmanuel ya no está en el pulgar de su mano derecha. En su lugar, se ve una cicatriz de una coloratura más oscura.

Los fanáticos de ‘La Bichota’ han manifestado su alegría ante la decisión de la cantante, pues, tras la ruptura de la intérprete de Oki Doki con Anuel, el músico se dedicó durante varios meses, a enviarle mensajes que, para seguidores de la cantante originaria de Medellín, eran tóxicos.

Es de resaltar que Anuel arremetió en contra del actual novio de Karol, el también cantante Feid. Uno de los mensajes que se popularizó quedó escrito en el cartel de uno de los fanáticos del puertorriqueño. En el afiche decía Fuck Ferxxo, haciendo referencia a la pareja de la paisa.

Eso sin contar que Anuel mandó a estampar una camiseta en la que se veía la cara de Feid pegada al cuerpo de un bebé.

Aunque ni Karol G ni Feid se manifestaron nunca al respecto, es evidente que la paisa vive un nuevo capítulo en su vida amorosa. Además de mostrar en redes lo feliz que está en su relación, lanzó una canción llamada Mi ex tenía razón, donde asegura que ahora tiene a alguien mejor en su vida.

Karol G no fue la única que se tatúo. Es de recordar que Anuel plasmó la imagen de la artista en su espalda. El boricua pagó por una pieza que ocupa casi toda esa zona de su cuerpo. El tatuaje es la representación gráfica de una selfie que ambos se habían tomado cuando todavía eran novios.

Hasta el momento, Anuel no ha tomado la decisión de eliminar el tatuaje, de hecho, en mayo, en medio de uno de los conciertos que realizó dentro de la coyuntura de su gira The Legends Never Die, en Estados Unidos, los fanáticos se dieron cuenta que el tatuaje sigue allí.