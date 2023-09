Shakira y Karol G recibieron premio en los VMAs 2023: “¡Que viva Colombia!”

Luego de unas magníficas presentaciones individuales en los VMAs 2023, Shakira y Karol G brillaron gracias al premio que recibieron en estos premios de MTV que reconocen a la industria musical internacional.

Las colombianas, nominadas en la categoría a ‘Mejor Colaboración’, recibieron el galardón gracias a su canción TQG. Allí vencieron a reconocidas estrellas de la música, como David Guetta, Bebe Rexha, Post Malone, Doja Cat, The Weeknd y Selena Gómez.

“Si colaborar con la legendaria Shakira fue algo impresionante para mi, tener ahora un premio con ella es algo de otro planeta ¡Thank you very much! ¡Los amo!”, dijo Karol G, antes de abrazar a Shakira. Por su parte, la barranquillera agregó: “Solo quiero decir que viva Barranquilla, que viva Medellín y que viva Colombia”.

Las reacciones en redes sociales al logro de las colegas y compatriotas no se hicieron esperar, y fueron cientos de comentarios los que recibieron de sus respectivas comunidades de seguidores. “Las amamos, no saben cuánto y qué orgullo decir que son colombianas”, “gracias por dejar el nombre de nuestro país en alto” y “ustedes son las Bichotas que más facturan”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron.

Te puede interesar: Carlos Vives inauguró restaurante en famosa universidad del centro de Bogotá

TQG, de Shakira y Karol G, ya ha hecho historia

Con canciones como TQG, Acróstico y Copa Vacía, la barranquillera continúa haciendo historia en la industria internacional de la música, pues se convirtió en la primera artista en ocupar los tres primeros lugares de la lista Latin Pop Airplay de Billboard en una misma semana.

“Shakira y otros 16 actos habían ocupado los dos primeros lugares en Latin Pop Airplay simultáneamente. La lista completa de dichos artistas, además de la colombiana, es: Rauw Alejandro, Bad Bunny, Camilo, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra 440, Enrique Iglesias, J Balvin, Juanes, Karol G, Maluma, Nicky Jam, Don Omar, Ozuna, Pitbull y Tainy”, comunicó la revista.

Puedes leer también: ¿Karol G y Anuel AA estarán juntos en los VMAs 2023? Esto se sabe

Cabe mencionar que la lista Latin Pop Airplay nació en 1994, y refleja las impresiones semanales de la audiencia de unas 150 estaciones de radio en Estados Unidos con formato latino. Estas son monitoreadas por Mediabase, que proporciona datos de Luminate para los charts publicados por Billboard.