Anuel envió nuevo mensaje, ¿para Karol G o Yailin?: “tu novio no te trata mejor”

Tras su separación de Yailin, Anuel intentó pedirle una segunda oportunidad a Karol G, con quien sostuvo un romance de más de dos años; sin embargo, nunca obtuvo una respuesta directa de ‘La Bichota’, más que su confirmación de noviazgo con Feid, cosa que no le gustó para nada al boricua.

Desde entonces, comenzó a lanzarles a los dos fuertes insultos e indirectas, pero aún así, no logró la atención de la antioqueña, quien al parecer, estaría muy feliz con su nuevo novio. Por su parte, Yailin, a quien dejó unas semanas antes del nacimiento de su hija Cattleya, también se encuentra dichosa con Tekashi, su nueva pareja sentimental. Según algunos internautas, “Anuel se quedó sin el pan y sin el queso”.

¿Anuel les envió indirecta a Karol G y Yailin?

El 10 de agosto Karol G estrenó su canción Mi ex tenía razón, y al parecer fue una dedicatoria que le hizo a su ex, Anuel. “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor”, dice en el coro. Ayer, Yailin se mostró muy feliz en una discoteca con su nuevo novio Tekashi, cantando ese tema. Al parecer, también sería una indirecta para el padre de su hija Cattleya.

Ahora, Anuel decidió responderle no solo a ella, sino a Karol G. Durante un concierto, el cantante dijo: “yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé. Yo sé que no”. Luego, comenzó a cantar su tema Secreto: “que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín, todo el mundo conmigo: ‘Bebecita’.Lo de nosotro’ es un secreto, que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te viene’. Ante el mundo, somos amigo’ y lo hacemo’ escondido’, y yo solo en mi cama, Dios es el testigo’”.

Los internautas no pasaron desapercibido el video y le pidieron al artista parar ya con las indirectas. “Yailin no supera al Anuel y Anuel no supera a Karol G”, “ni mi ex me rogó tanto como Anuel a Karol G”, “Karol G no sabe la bendición tan grande de haberse librado de esta clase de gente”, “Karol ya está planeando cuántos hijos tener con Ferxxo y este man todavía llorando”, “ese Anuel si es pesado, no joda”, “patadas de ahogado”, “¿él acaso no tiene novia?, qué pensará ella?”, “qué boleta ser la actual novia y que le dedique conciertos a las exs”.