Paola Turbay y Carolina Gómez: su primera foto juntas en ‘La venganza de Analía 2’

Después de haber competido por el rating como las villanas más temidas en Ventino: el precio de la gloria, de Caracol Televisión, y Ana de Nadie, de RCN, Carolina Gómez y Paola Turbay pasaron a compartir set en una nueva telenovela, La venganza de Analía 2.

Paola Turbay, Carolina Gómez Fotografía por: Instagram @carogomezfilm / @paolaturbay

La noticia emocionó a todos sus fanáticos quienes han estado a la expectativa por verlas actuando juntas. Recordemos que además de haber sido virreinas universales de la belleza, presentadoras y actrices, Carolina y Paola son muy buenas amigas. Hace unas semanas, Turbay compartió el proceso de su cambio de look, para su nuevo personaje en La venganza de Analía.

Foto de Carolina Gómez y Paola Turbay en ‘La venganza de Analía’

En las últimas horas, Carolina compartió la primera fotografía oficial de su nuevo proyecto con Paola. “Y aquí vamos otra vez… And here we go again”, escribió. En la imagen aparecen las dos actrices junto a Marlon Moreno y George Slebi. Los seguidores se emocionaron al verlos: “Wow, qué hit nuestras dos virreinas universales, verlas actuar en esta novela”, “esto va a estar bomba”, “ya quiero ver #LaVenganzaDeAnalia2. Esperando con ansias”, “la felicidad es total”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Por su parte, Paola, quien interpretó a Ana Ocampo en Ana de Nadie, no dudó en expresar su emoción por su participación en este nuevo proyecto. “Por fin puedo contarles en qué ando. He estado perdida de redes y de la vida en general, por estar sumergida en este proyecto de La Venganza de Analía 2. De Ana Ocampo (Ana de Nadie) la mujer más amorosa, noble e inspiradora, paso a darle vida a Paulina Peña, su polo opuesto. No puedo entrar en detalles pero les anticipo que es perversamente fantástica. De esos retos a los que uno no se pude negar. Y no es por nada, pero hemos grabado escenas con @carogomezfilm y @marlonmorenos con las que se van a ir de c***. Pronto más foticos y videos”, escribió. “Bravo mi Pao, qué delicia que son las malas”, “lo mejor, las dos virreinas más hermosas del mundo y las reinas más queridas de Colombia”, le escribieron sus seguidores.

Con menos de 24 horas de publicación, el post ya cuenta con más de 27 mil likes y cientos de comentarios, en su mayoría, felicitando a las dos actrices por sus personajes y por verlas juntas actuando.

