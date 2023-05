Carolina Gómez: él es Álex García, el novio extranjero de la actriz de ‘Ventino’

Carolina Gómez es una de las actrices colombianas más queridas. Después de su paso por el Concurso Nacional de la Belleza, comenzó a explorar su faceta como actriz, campo el que ha sido muy exitosa.

Carolina Gómez 2023 Fotografía por: @leozanph

A lo largo de su carrera, ha hecho parte de importantes producciones como: La viuda de la mafia, Mujeres asesinas, A corazón abierto, La teacher de inglés, Mentiras perfectas, Bloque de búsqueda, La venganza de Analía, Ventino: el precio de la gloria, entre otras.

Carolina Gómez habló de sus divorcios

Sobre su vida privada, la actriz ha preferido ser más reservada. En una entrevista con Pilar Castaño, reveló algunos detalles de los tres divorcios que ha tenido que enfrentar. “¿Qué mueve a Carolina Gómez?, le preguntó ‘La primera dama de la moda en Colombia’.

Sobre eso, la actriz hizo referencia a sus relaciones sentimentales: “el querer ser feliz es lo que más me mueve y es lo que curiosamente me ha movido durante los últimos 11 años. Arranqué por divorciarme otra vez, de mi tercer matrimonio me divorcié hace dos años, de Borja, que también fue un gran maestro de vida. Entendí que no podía seguir viviendo la vida de otros”, dijo.

Novio de Carolina Gómez

Después de su tercer divorcio, la protagonista de Ventino, de Caracol Televisión, se dio una nueva oportunidad en el amor. Así lo dijo en el podcast de Pilar Castaño. “Ahora estoy en pareja y él tiene cuatro hijas, para mí eso ha sido un regalo de vida. Tomás (su hijo) me decía ‘estás feliz muñequeando’ y yo, pero es que puedo hablar de cosas de niñas. No sabes lo que me ha servido a mí entender que hay ciertas cosas que están bien que yo misma me criticaba como mujer donde decía ‘ay, pero qué fragilidad, qué debilidad, no se puede llorar’, y pues yo detesto llorar, qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida, no se puede. Entonces todas esas cosas yo me he dado cuenta que ahora sí me las puedo permitir”, aseguró.

Las hijas de su pareja tienen 27, 25, 20 y 18 años y su relación con ellas es muy buena. “¿Te hubiera gustado tener una niña, ser mamá de una niña?”, le preguntó Pilar. Sobre eso, dijo: “yo siempre he agradecido ser mamá de un niño, porque yo soy super femenina, pero yo soy muy muchachito en mi forma de actuar. Yo creo que la vida también me ha vuelto así. Yo tengo una conexión muy fuerte con mi lado masculino, en ciertas cosas son muy práctica, porque me ha tocado ser muy independiente y me tocó durante una época ser papá y mamá y tengo un hombre”.

¿Quién es el novio de Carolina Gómez?

En redes sociales, la actriz no suele postear muchas cosas sobre él, salvo, en noviembre del año pasado que publicó dos fotos, presumiendo lo feliz y enamorada que está.

Se trata de Álex García, un reconocido productor de cine mexicano, quien también se ha desempeñado como empresario. “Y de repente, sin pensarlo llegaste tú y mi corazón volvió a sonreír”, escribió.

Por ahora, no se conocen más detalles de su relación, ni cómo se conocieron ni cuánto llevan juntos, lo cierto es que su rostro y su sonrisa evidencian que está en un gran momento de su vida.