Paola Turbay sorprendió con radical cambio de ‘look’ para ‘La venganza de Analía’

Tras su exitosa participación en Ana de Nadie, de RCN, se confirmó que Paola Turbay continúa sumando personajes a su carrera actoral, ahora con el papel que realizará en la segunda parte de La venganza de Analía, que es protagonizada por Carolina Gómez.

La ex Señorita Colombia interpretó a Ana Ocampo en ‘Ana de Nadie’. Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Así se ve ahora Paola Turbay

La actriz no se había referido a su nuevo proyecto, pero hace unas horas realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 1,3 millones de seguidores, y allí dejó ver su radical cambio de look, pues ya se está preparando para darle vida a un nuevo personaje. “¡CAMBIO DE LOOK! Ya me había cortado el pelo cortico, pero con la llegada de un nuevo personaje necesitaba un cambio más drástico. Apenas pueda les doy detalles”, escribió.

En el video, que ya superó los 20 mil likes, aseguró: “no pensé que fuera a meterme en otro personaje tan rápido, pero me llegó un personaje y pues hay que hacer cambio de look. Para eso, me voy a hacer un cambio de color”. En las imágenes se observa el proceso que le realizan para cambiarle el largo y el color del pelo. Le quedó casi a la altura de su mentón y se lo pintó de negro. El resultado sorprendió a sus seguidores, quienes, en su mayoría, le dejaron comentarios elogiándola. “espectacular”, “hermosa”, “me encanta”, “esta mujer con el cabello verde, rojo, amarillo, negro, café etc....sigue viéndose sencillamente espectacular”, “hermosa con todo”, “estás aún más linda. Mucho éxito en tu nuevo proyecto”, “eres muy bella”, “siempre nos dejas sin palabras”.

Paola Turbay reveló que le gustan los hombres mayores

En Ana de Nadie Paola Turbay sostuvo un romance con ‘Joaquín’, un hombre mucho mejor que ella. En una reciente entrevista con el programa Buen día Colombia, la actriz fue cuestionada sobre si en la vida real le gustaban de su edad o menores, a lo que ella respondió: “no de 50… Sí, sí, sí. Yo tengo mi cincuentón y es fantástico. La verdad, a mí me gustan los hombres mayores o de mi edad. No me vería ni con 1, ni con 2, ni con 3 de 25″.

También le hicieron otra particular pregunta: “¿Amansado o nuevo, para estrenar?”, a lo que ella respondió de manera jocosa: “Para estrenar, porque vienen con unas mañas… El problema si está para estrenar, es porque ha estado pegado a las faldas de su mamá. Así que no está para estrenar, porque la mamá lo tiene más amañado”.