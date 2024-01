Rigoberto Urán: revelan foto de la mamá del primer hijo del ciclista

Desde que Rigoberto Urán abrió las puertas de su intimidad a Rigo, telenovela basada en la vida del ciclista, varias dudas surgieron alrededor de los momentos y personajes que hacen parte de esta historia.

Tal es el caso de Tatiana, la mujer con la que el pedalista antioqueño tuvo a Matías, su primer hijo, quien nació hace más de 12 años.

Rigoberto Urán junto su familia Fotografía por: Instagram Rigoberto Urán

¿Cómo luce Tatiana, ex de Rigoberto Urán?

La identidad de esta mujer no había sido tema de interés hasta ahora. Por esta razón, una página dedicada a curiosear en la vida de los famosos compartió la imagen de cómo luce la mamá de Matías.

Lo curioso del caso es que quien hizo pública esta foto fue Michelle Durango, esposa del deportista paisa. Sin embargo, la instantánea se habría subido a redes sociales meses antes del estreno de Rigo.

Otro de los detalles que llama la atención de esta publicación es que, al parecer, Tatiana y la pareja de Rigoberto tienen una muy buena relación.

“Mati cumpliendo sueños. Gracias a la mamá que nos sirvió de compinche”, escribió Michelle Durango como descripción a la fotografía en la que posa junto a Matías y su mamá, de quien no se conoce mayor información.

¿Rigoberto Urán tiene más hijos?

Pasaron varios años para que el corredor de 38 años se animara a tener otro hijo. Finalmente, el 3 de marzo de 2021 le dio la bienvenida a la pequeña Carlota, fruto de su amor con Michelle Durango.

Por fortuna para la familia, la pequeña llegó al mundo en perfectas condiciones y son pocas las veces que su salud ha sido tema de preocupación.

Como era de esperarse, Carlota se convirtió en la adoración de la familia y en la protagonista de las redes sociales de Rigoberto Urán, en las que sus seguidores le solicitan de manera constante que publique fotos o videos de la pequeña.

En cuanto a la posibilidad de sumar nuevos integrantes a la familia, Michelle Durango advirtió que la puerta está abierta y es una posibilidad a la que no se niegan como pareja: “Valoro muchísimo la familia, y también tengo dos hermanas que las amo profundamente. Son el regalo más grande que me dio mi mamá y mi papá, así que no quiero negarle a Carlota ese regalo del cielo que son los hermanos”.