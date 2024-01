Laura Barjum estaría de romance con un famoso actor ¿De quién se trata?

Laura González Ospina, mejor conocida como Laura Barjum, volvió a despertar interés mediático sobre su situación sentimental, tras ser vista muy cercana con uno de los protagonistas de Romina Poderosa, novela que transmitió el canal Caracol entre mayo y septiembre de 2023.

¿Quién sería el novio de Laura Barjum?

Luego de su comentada ruptura amorosa con Diego Sáenz, la antigua presentadora del Factor X fue captada en Cartagena por las cámaras de La Red.

Los primeros videos muestran lo que parece ser una visita casual a la Ciudad Amurallada, pero imágenes posteriores dejan en evidencia que la caleña de 28 años estuvo muy bien acompañada por el actor David Palacio.

Los paisajes de este romántico destino, así como la cercanía y complicidad que parecen tener Laura Barjum y Palacio, hizo pensar a muchos que, al parecer, entre ambos estaría naciendo un romance. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado todavía para confirmar o desmentir esto información, y lo que se diga hasta entonces serán tan solo un rumores.

¿Por qué terminaron Laura Barjum y Diego Sáenz?

La relación entre estos famosos fue muy conocida gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia, concurso del canal RCN en el que se mostraron muy enamorados. La sorpresa para los televidentes llegó el 18 de septiembre de 2023, al poco tiempo de concluir el programa, cuando se confirmó la ruptura.

“Yo a ella la amo y significa mucho en mi vida (...) pero hay cosas que como pareja no estaban funcionando, de un lado y del otro, y creo que puede ser muy sensato decir: ’Hagamos un stop, sigámonos amándonos, pero como muy buenos amigos’ (...) No hay que meterle tanto drama al asunto, las personas terminan y no necesariamente por algo malo”, explicó Diego Sáenz en una entrevista con Buen Día Colombia, dando a entender que la distancia y falta de tiempo por temas profesionales fueron los motivos principales de esta decisión.

Tiempo después, Laura Barjum confirmó que las cosas con su exnovio quedaron en buenos términos y la separación no se dio por culpa de terceras personas, como se llegó a especular en su momento. De igual manera, advirtió se mantuvo alejada de los medios de comunicación porque no quiso hacer de este episodio de su vida un espectáculo mediático.