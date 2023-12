Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, hizo inesperada confesión sobre ‘Rigo’

Rigoberto Urán y Michelle Durango llevan varios meses siendo tema de conversación entre los televidentes colombianos gracias a Rigo, la producción de RCN Televisión que relata la vida del ciclista y la historia de cómo conoció a la mujer de su vida.

Sin embargo, la esposa del antioqueño no estaba tan segura de autorizar que su historia fuera expuesta, teniendo en cuenta que, hasta ese momento, no era una figura pública y no llamaba tanto la atención de los medios de comunicación.

Rigoberto Urán y Michelle Durango son interpretados en 'Rigo' por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán Fotografía por: Instagram Rigoberto Urán - RCN Televisión

La confesión de Michelle Durango sobre la novela de ‘Rigo’

En una entrevista con Infobae, la empresaria mencionó que tuvo nervios de dar a conocer su vida, la de su esposo y la de su familia, entre otras cosas, porque tenía claro que harían varias modificaciones para hacer más atractiva la historia.

“Estaba temerosa, porque además no sabía cómo lo iban a narrar y cuál era la vida de un personaje público. Venden la vida y el libretista lo va narrando como él quiera su proyecto”, expresó la esposa de Rigoberto Urán.

No obstante, Michelle Durango admitió que se llevó una grata sorpresa y está muy contenta con el trabajo que se ha hecho con Rigo, cuyos capítulos se transmiten por el canal RCN y también están disponibles en Prime Video.

“Estaba temerosa de que las familias no quedaran tan contentas, pero en realidad todos los que estamos en esto, estamos felices y sentimos que fuimos respetados, y fuimos bien representados a través de un buen elenco, que le pusieron toda la ficha, las ganas y sería muy conchuda no estar contenta”, concluyó.

La historia de amor de Rigoberto Urán y Michelle Durango

Según han podido conocer los televidentes en los episodios que se han transmitido de esta divertida historia, a pesar de nacer en la misma población (Urrao), Rigo y Michelle surgieron de mundos muy diferentes.

Mientras la paisa siempre gozó de pertenecer a una familia bien acomodada económicamente, el ciclista vivió una infancia y adolescencia complicada por cuenta de los problemas de dinero entre sus padres, unos humildes campesinos de Antioquia.

Por esta razón, surge la duda de cómo hizo Rigoberto Urán para conquistar a Michelle Durango. Y aunque los curiosos han podido saber algunos detalles gracias a la producción de RCN Televisión, el pedalista reveló otros datos que eran poco conocidos hasta ahora.

“Michelle llegó en un momento muy importante en mi vida y empezamos a montar todo juntos y a crear cosas (...) Yo soy una motivación para los hombres feos, para que sepan que también nos va bien en la vida”, comentó en una charla con el influenciador conocido como El Mindo.

De igual manera, mencionó que su característico humor fue esencial para romper el hielo con quien era “la niña rica del pueblo”. No obstante, también reconoce que corrió con un poco de suerte al reencontrarla después de mucho tiempo en su vida.