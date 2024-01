Yeison Jiménez no aguantó y respondió a la advertencia de Luis Alberto Posada

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada son tema de conversación desde hace varios días, tras exponer ante el público y los medios de comunicación una serie de diferencias que causaron cierta discordia entre ambos.

Los problemas comenzaron en diciembre pasado, cuando los artistas se presentaron en el mismo escenario a las afueras de Bogotá. Allí, Jiménez y su equipo fueron acusados de sabotear el sonido para opacar el show de su colega, quien interpretó cuatro de sus canciones y se vio obligado a descender de la tarima.

Aunque no hubo señalamientos formales en ese momento, el rumor del supuesto sabotaje no tardó en llegar a oídos del propio Yeison Jiménez, quien intentó comunicarse con Luis Alberto Posada para aclarar lo sucedido, pero nunca atendió sus llamadas. Así lo aseguró a través de una transmisión en vivo que realizó ante sus millones de seguidores.

Seguidores de Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada también han enfrentado sus opiniones en redes sociales

Los dardos de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez

Las palabras del joven artista, con las que negó su participación en lo ocurrido aquella presentación y demostró su admiración hacia Posada, se robaron la atención de los medios de comunicación. Tanto así que el programa Lo sé todo buscó el punto de vista de la contraparte.

Por sorpresa para muchos, el veterano cantante se mostró ofuscado y poco convencido de la explicación que escuchó del antiguo jurado de Yo me llamo: “Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie. Yo jamás hablé de Yeison, pero él viene y se lava las manos. Aplaudo su éxito, pero que no haga cosas para querer ser más grande que otros ¡Respete la jerarquía! ¡Los hijos no le pegan a los papás!”.

De igual manera, Luis Alberto Posada le pidió a Yeison Jiménez una retractación de sus palabras, pero todo indica que ‘El Maestro’ se quedará esperando.

Yeison Jiménez respondió a los ataques de Luis Alberto Posada

En una entrevista con la emisora Olímpica, el intérprete de Aventurero y MLP demostró lo confundido que quedó al escuchar a Luis Alberto, pues considera que en ningún momento le faltó al respecto. Por el contrario, recordó que en su primer pronunciamiento se declaró como su admirador.

“Yo tengo una pregunta para todos y por favor, de corazón, respóndanla: ¿en qué momento le falté el respeto a Posada con mis palabras? (...) Si a mi me tocara retractarme, como dice Posadita, entonces me tocaría salir a decir que no lo amo, que no lo considero un maestro, que no soy seguidor de él, que no lo voy a abrazar cuando lo vea y que no me siento orgulloso ni agradecido por lo que ha aportado a este género. Esas fueron mis palabras en ese video, yo ni siquiera le eché la culpa a él ni a nadie”, explicó.

Por último, Yeison Jiménez aclaró que él no tiene nada que ver con Sírvalo pues, empresa de eventos encargada del concierto en el que comenzaron sus diferencias con Luis Alberto Posada. Además, dejó una pulla al equipo de su colega.

“A uno en esta vida siempre van a tratar de meterlo en problemas y es algo que suele pasar, pero esta vez me dolió mucho y me dio tristeza porque, por lo visto, sí cree que yo fui a dañar un sonido y jamás he hecho yo una cosa así, entonces de mi parte no me voy a retractar. Es un hombre al que respeto y admiro, y sueño con contratarlo un día para que me cante sus canciones (...) Creo que está mal enfocada su energía y se está dejando influenciar mal hacia una persona que no le ha hecho nada, y que lo quiere mucho”, concluyó.