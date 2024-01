Joven en ‘La Voz Kids’ sorprendió a todos con su voz: “Pensé que era una broma”

Las sorpresas en La Voz Kids 2024 no paran. En apenas tres episodios al aire, el concurso musical del canal Caracol ha presentado a decenas de niños y adolescentes con increíbles historias y talentos que cautivan.

Tal fue el caso de Jerónimo Salazar, un joven de 14 años cuya audición a ciegas dejó sorprendidos a Greeicy, Aleks Syntek y Andrés Cepeda, entrenadores del programa.

Así fue el show de Jerónimo en ‘La Voz Kids’

El cantante, oriundo de Manizales, tuvo una presentación diferente desde el comienzo, pues le apostó a una balada romántica de los años 70 y esto no suele ser muy común entre los participantes de su edad.

Apenas Jerónimo Salazar interpretó las primeras líneas de Libre, canción que Nino Bravo convirtió en un éxito, ninguno de los entrenadores de La Voz Kids pudo ocultar su asombro al escuchar una voz tan grave en el escenario. De hecho, pensaron que se trataba de una broma por parte de la producción.

En medio del confuso momento, Aleks Syntek y Greeicy Rendón se dejaron llevar por la curiosidad, giraron sus sillas y confirmaron que la audición era toda una realidad. Andrés Cepeda estuvo a punto de oprimir el botón rojo, pero finalmente no lo hizo.

“Me impresionó tanto que quedé paralizado y no supe qué hacer. Me sentí por un momento en ‘La Voz Senior’, pero no (...) Pasa algo muy curioso y es que, aunque no tienes la voz típica de un niño, cantas muy bien ¡Tienes una voz impresionante!”, dijo el cantante bogotano.

Finalmente, Jerónimo Salazar decidió irse con Greeicy, quien también lo llenó de elogios y sumó así otra importante ficha para el equipo que conformará junto a su novio Mike Bahía.

“Estamos admirados porque tu capacidad vocal es impresionante y la madurez de tu voz, así como la potencia, son inexplicables. Queríamos voltear desde hace rato, pero creo que todos estábamos pensando que era una broma y cuando lo hiciéramos se reirían de nosotros”, concluyó la caleña.

¿Qué busca Greeicy en su equipo para ‘La Voz Kids’?

La famosa cantante habló con la Revista Vea sobre este tema y aseguró que no tiene una línea definida para conformar el grupo de esta temporada. Sin embargo, advirtió que la autenticidad es una de las cualidades que más valora.

“Yo creo que es muy difícil planear un equipo cuando cada participante que llega te sorprende con una fortaleza diferente. Y si bien, en estas audiciones a ciegas solo decides por lo que escuchas, en las próximas etapas la autenticidad de los chicos será esencial (...) Lo bueno de trabajar con niños es que ellos no están tan enfocados en competir, sino que muchas veces notas que para ellos puede ser un juego y están dispuestos a todo”, explicó la intérprete de Amantes a este medio.