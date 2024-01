Yeison Jiménez, furioso y alarmado por estafas a nombre de su familia ¿Cómo operan?

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular con gran reconocimiento en Colombia y otros países de la región, como Ecuador, Perú, Venezuela y México. Por esta razón, en varios momentos su nombre ha sido utilizado para estafar incautos.

Sin embargo, en esta ocasión están utilizando la imagen de sus familiares para robar dinero en redes sociales. Ante esta problemática, el músico se pronunció bastante molesto.

Yeison Jiménez explicó cómo operan estos antisociales Fotografía por: Instagram Yeison Jiménez

Yeison Jiménez mandó mensaje a estafadores que manchan el nombre de su familia

De acuerdo con lo expuesto por el artista de 32 años, delincuentes han creado perfiles falsos en redes sociales con los nombres de sus hermanos. Luego de eso contactan a personas con diferentes excusas, pero con la única intención de robarles su dinero.

Por ejemplo, hay capturas de pantalla que demuestran cómo estas personas fingen vender celulares, piden la mitad del dinero y prometen un envío que jamás llega a su destinatario. Además, también han optado por escribirle a amigos cercanos del antiguo jurado de Yo me llamo y pedirles ayuda económica.

“Quería decirles que siguen tratando de robar a nombre de mi familia y de mis hermanos, Heidy Jiménez y Alejandro Jiménez, hay varios perfiles tratando de robar a la gente vendiendo celulares o pidiendo plata, diciendo que son mis hermanos y con mil cuentos más”, aseveró Yeison Jiménez.

¿Cómo inició Yeison Jiménez en la música?

La historia de vida del caldense es un ejemplo de superación y perseverancia, pues desde niño tuvo que enfrentar las dificultades de la pobreza. Nació dentro de una familia campesina que estaba bien acomodada económicamente, pero todo cambió con la separación de sus padres, pues cada uno tomó caminos diferentes.

Al llegar a Bogotá junto a su mamá y hermana, vivió duras experiencias y se vio involucrado en problemas de pandillas, pero esto quedó atrás cuando consiguió trabajo en una plaza de mercado, donde cargaba cajas de aguacates. Con el dinero que le pagaron en este lugar, y en otros oficios, ahorró para producir sus primeras canciones y grabarlas en discos que regalaba o vendía en algunas cantinas de Bogotá. Así fue como empezó a dar a conocer su música.

Gracias a su talento, disciplina y esfuerzo, pero sobre todo a la educación financiera que adquirió, Yeison Jiménez es ahora uno de los exponentes de música popular más ricos del país. No obstante, en un podcast llamado Inversionistas al desnudo, admitió haber perdido unos cuatro mil millones de pesos en emprendimientos que no resultaron: “En los primeros 10 negocios que hice, cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis… de todo”.