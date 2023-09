Esposa de Luis Alberto Posada contó nuevos detalles de su separación

Desde hace días, Luis Alberto Posada y su esposa Katalina Posada son tema de conversación gracias a los problemas que derivaron en su separación, pues bastante se ha rumoreado sobre una infidelidad por parte del cantante de música popular.

Para aclarar todas las dudas al respecto, la pareja del músico se pronunció en una entrevista con el programa La red, del canal Caracol, por medio de la cual aclaró, inicialmente, que todavía no se ha formalizado el divorcio y por eso siguen teniendo el título de esposos.

“Él jamás me habló de terminar. Jamás me confirmó que tenía otra persona, siempre lo negaba. Y pues yo quedé con la ilusión. Hasta el momento, sigo siendo su esposa, no hemos formalizado nuestra separación”, comentó la pareja de Luis Alberto Posada.

En cuanto a la nueva novia del intérprete de El precio de tu error, Katalina Posada mencionó que no tienen una relación formal sino intermitente. Además, aseguró que, desde hace tiempo, sospechaba ser víctima de infidelidad, pero lo confirmó hasta hace poco más de tres años.

“Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda (...) De hecho, en estos momentos él no vive con ella. Por lo que yo me entero, lo frecuenta en una nueva propiedad, en una finca que él compró. Ella se queda por días y tiene sus hijos, pero una relación permanente, hasta el momento, no es”, explicó a La red.

Esposa de Luis Alberto Posada le dio una segunda oportunidad a su matrimonio

Katalina Posada señaló que no fueron una ni dos veces las que le fueron infiel, y aun así siempre estuvo dispuesta a perdonar y salvar su relación con el vallecaucano de 60 años.

“Siempre hablamos de la posibilidad de volver a organizar. Y yo le decía que estaba presta a salvar nuestro matrimonio porque realmente yo me casé para toda la vida. De hecho, formamos un hogar con cuatro hijos. Ya no fueron días, fueron meses, y yo no entendía qué pasaba. Yo me empecé a preocupar, entré en una depresión impresionante (...) Hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio. Siempre tenía miedo cuando salía a beber”, agregó.

Por último, la esposa de Luis Alberto Posada reveló que, tras tomar caminos diferentes, fueron muchas las llamadas que recibió del artista.

“Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión”, concluyó en su entrevista con La red.