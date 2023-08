¿Karoll Márquez tiene pareja?: “nunca he estado metido en ningún clóset”

El pasado lunes 28 de agosto, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación. Martha Isabel Bolaños, El Negrito, Adrián Parada, Juan Pablo Barragán, y Karoll Márquez, se enfrentaron para entrar al ‘Top 10′ de esta temporada de MasterChef Celebrity.

Cada uno podía hacer un plato libre para sorprender a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. El que más errores tuvo fue el de Karoll, a quien no le perdonaron que hubiera puesto un pedazo de jengibre en el plato.

Karoll Márquez habló de su orientación sexual

A raíz de su salida, los internautas han estado interesados en conocer detalles de la vida privada del actor y cantante, sobre todo porque ha sido uno de los famosos más cuestionados sobre su orientación sexual.

En una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por el periodista Ómar Vásquez, el eliminado de MasterChef Celebrity reveló que no le gusta hacer públicas sus relaciones sentimentales para evitar comentarios, pues para él, eso no es necesario.

De igual manera, el actor de Oye bonita aseguró que no le parece agradable cuando le preguntan por su orientación sexual: “nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo y a quien pueda interesarle. El hecho de que uno no hable de su vida personal no quiere decir que estés metido en un clóset, simplemente tienes la opción, soy una persona ejemplar, por qué tengo que salir al mundo a pedirle permiso por exigir”, aseguró. Además, afirmó que le gusta generar intriga sobre ese tema. “No tengo la culpa que la gente no perciba la sensibilidad, para mí es muy obvio, la gente quiere escuchar algo que le genera morbo”, agregó. Inmediatamente, ‘Diva Rebeca’ respondió: “lo que se ve no se pregunta”, frase popular de Juan Gabriel, a lo que él contestó: “así es, simplemente no le pongo misterio a eso”.

Del mismo modo, dijo que le gusta disfrutar su soledad: “me la paso muy bien conmigo, ha sido más el tiempo que he estado solo que el que he estado acompañado. Disfruto tanto mi tiempo solo que es más difícil poder encajar con alguien”.