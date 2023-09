Jhonny Rivera se cansó de las críticas hacia su novia y tomó drástica decisión

Desde que Jhonny Rivera presentó a Jenny López como su novia, una gran cantidad de seguidores han mostrado interés saber otros detalles de la relación, pues todavía son varias las incógnitas las que rodean su romance. Por eso, el cantante de música popular resolvió algunas de las dudas de sus fans.

Por medio de una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, realizada por medio de Instagram, el cantante de música popular recibió el siguiente comentario de un internauta: “¿Te da pena presumir a tu novia?”.

Sin dudarlo, Jhonny Rivera respondió de manera clara y contundente, dejando en claro que quienes hacen parte de la relación son ellos dos y no sus seguidores, por eso no están obligados a publicar fotos o videos juntos a diario. Además, advirtió que está cansado de las críticas que reciben por los 31 años de diferencia que se llevan, pues él tiene 51 y ella 20.

No es la primera vez que Jhonny Rivera defiende a su novia de los ataques que recibe en redes sociales Fotografía por: Instagram

De igual manera, el papá de Andy Rivera aprovechó la ocasión para resaltar las bondades y cualidades de Jenny López.

“Por supuesto que no me da pena presumirla, al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy guapa y talentosa. Sin embargo, evito subir muchas cosas porque cada que publico algo se va una cantidad de gente a ofenderla y decirle cosas feas, y a mí también. Entonces sí lo hago, pero hay que respetar a la gente que no está de acuerdo y tiene su punto de vista”, fue la respuesta que Jhonny Rivera entregó al respecto.

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López

La caucana conoció al risaraldense hace 13 años, cuando este brindó un concierto en el municipio de El Tambo y ella, gracias a la cercanía entre una prima suya y la hermana del cantante, logró montarse al escenario con él.

A partir de ese día Jenny López empezó a ser cada vez más cercana a Jhonny Rivera, quien la incluyó en su grupo musical como corista y se acompañaron en varias giras nacionales e internacionales.

El amor empezó a nacer hace 3 años, cuando la joven cumplió 17 y él celebró esta fecha especial en su propia finca, a donde llegaron también los más cercanos amigos y familiares de su compañera.

Desde entonces, la relación comenzó a fortalecerse y ambos, de manera muy discreta, transformaron aquella amistad en un romance que confirmaron a finales de julio del 2023.