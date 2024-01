Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada, enfrentados por esta situación: “Respete”

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada son dos reconocidos cantantes de música regional colombiana que han protagonizado una fuerte polémica en días recientes. Esto luego de un concierto que brindaron a fin de año en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Te puede interesar: Carolina Cruz mostró al “ángel” que le salvó la vida a su hijo menor

¿Qué pasó entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez?

Todo comenzó cuando Jiménez fue señalado de ordenar a su equipo de trabajo que, tras finalizar el show, sabotearan el sonido del evento con la intención de afectar la presentación de Posada.

Para aclarar este rumor, el caldense intentó comunicarse con su colega en varias ocasiones, pero no recibió respuesta. Posteriormente, acudió al mánager del artista vallecaucano, aunque este tampoco contestó a sus llamadas.

“La primera muestra de que no tengo nada que ver es que, en ese momento, mi equipo y yo ya estábamos en otro compromiso. Además, pueden llamar a cualquier persona que haya hecho parte de mi equipo de trabajo en toda mi historia musical —y hay ingenieros que salieron mal conmigo, con los que no fuimos amigos o no terminamos en buenos términos— y nadie les va a decir que yo mandé a que se le tiraran el sonido a otro artista. En mis 32 años, así como en los 13 de carrera, eso no ha existido”, explicó Yeison Jiménez por medio de una transmisión en vivo.

Puedes leer también: Hijo de Jorge Barón tiene importante cargo en Estados Unidos. A esto se dedica

Luis Alberto Posada respondió a Yeison Jiménez

El intérprete de El precio de tu error no quedó satisfecho con esta explicación y le envió un contundente mensaje al músico de 32 años.

Por medio de una entrevista que concedió al programa Lo Sé Todo, el veterano cantante le pidió a Jiménez que respetara el género y la jerarquía, y que no hiciera cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros.

De igual manera, se mostró muy seguro del sabotaje a su presentación y mencionó que el joven artista nunca lo llamó, como dijo.

“Yo busqué a hablar con Yeison Jiménez y coloca al manager de él a hablar, y quedamos de hablar pero nunca llamó. Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie. Yo jamás hablé de Yeison, pero él viene y se lava las manos. Aplaudo su éxito, pero no haga cosas para querer ser más grande que otros ¡Respete la jerarquía! ¡Los hijos no le pegan a los papás!”, aseveró Luis Alberto Posada.

La pelea entre ambos cantantes generó diversas reacciones entre los fanáticos de la música popular, algunos apoyan a Posada y otros a Jiménez, aunque la mayoría concordó con que deberían resolver sus diferencias lo más pronto posible.