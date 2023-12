Esto exigió Rigo a RCN para contar su historia en la exitosa novela

Los famosos que ceden sus derechos para convertir su vida en una producción generalmente hacen exigencias para hacerlo. En Rigo, su escritor cuenta qué pidió el ciclista.

La historia del ciclista Rigo tiene conectados a los televidentes que cada noche desean ver qué le ocurre al pedalista que logró vencer la pobreza, el bullying y la violencia con su disciplina y esfuerzo para el deporte. La bionovela protagonizada por Juan Pablo Urrego está basada en el texto Rigo, que escribió Andrés López, y que sirvió de base a César Augusto Betancur, el libretista, más conocido en el medio como ´Pucheros´.

Como suele ocurrir con este tipo de productos, los televidentes se hacen muchas preguntas alrededor del personaje. En esta ocasión, quisimos despejar los interrogantes sobre las exigencias, recomendaciones o incluso eventos prohibidos para no mostrar en la serie por petición del mismo Rigo, quien se sabe cedió los derechos de su vida a RCN para que este canal la convirtiera en una bionovela.

¿Qué pidió Rigo para la escritura de la bionovela?

“Yo he hecho varias bionovelas… (por ejemplo) La selección, que contaba la vida de cinco futbolistas, con ellos tenía que hacer el ejercicio de sentarme y explorar su vida personal, amorosa, familiar y con varios me encontré con eso. (me decían) esto que pasó en tal época (no lo cuente) y uno lo acepta y uno lo acepta y les da gusto…”, señaló Pucheros, el escritor, que luego enfatizó en el caso Urán. “Rigo no señaló nada, no enfatizó nada y todo lo que le pregunté me respondió, igual la esposa. Todo lo que les propuse que iba a hacer (en los guiones) lo aceptó… sin ningún problema…”, mencionó César Augusto, quien complementó diciendo que no hubo ninguna prohibición o condición que pusiera el pedalista antioqueño.

De ahí que todo lo de la vida del ciclista se cuenta. Su vida en Urrao “sus carencias, la pobreza de la familia, los temores de la mamá, todo eso es verdad, sus dificultades para estudiar, el rebusque callejero y sobre todo los peligros y riesgos que corrió levantándose en Urrao. La crianza para los muchachos de la época fue muy difícil, fue un pueblo golpeado por la guerrilla y los paramilitares y constantemente se estaban disputando los terrenos y reclutaban pelados. A Rigo le ofrecieron le ofrecieron para que se fuera para uno u otro. Incluso compañeros de Rigo terminaron en la guerrilla muertos”.

¿Leyó Rigo los libretos de la bionovela?

También quisimos saber si Rigo leyó los escritos para grabar o libretos y curiosamente ´Pucheros´ anticipó que no lo hizo, seguramente por falta de tiempo y detalló más el proceso. “Cuando hay un libro, se basa en el libro, se hace el trabajo de hablar con el protagonista, con la esposa, con las personas allegadas y en este proyecto no fue la excepción… El libretista a cargo tiene la potestad de inventar lo que quiere y necesite en aras de hacer un producto más completo… los libretos los leyó Andrés López y acompañó el proceso… Rigo me imagino que leería el primer capítulo… no me imagino a Rigo leyendo libretos…”

´Pucheros´ también se refirió al rechazo inicial que el suegro de Rigo le tuvo y entendió que se trataba de un padre protegiendo a su hija. “El suegro es una buena persona querendón y le parecía que (Rigo) era charlatán, parlanchín, muy trabajador de lengua, de la calle y no lo veía para su hija, pero fue un obstáculo que tuvo que vencer, hoy (creo) tendrán una buena relación”.

Para Pucheros escribir esta historia lo llenó de satisfacción, no solo por la aceptación del público, sino por la manera en que se desarrolla el personaje que se convierte en una gran inspiración para otros. “Me gustó muchos contar esa historia, triunfó con todo en contra… el Rigo real es un personaje que cree mucho en él, no se queja por nada, raras veces llora, todo lo soluciona con buena onda”. También destacó cómo esquivó a las fuerzas al margen de la ley. “A él la guerrilla le hace la invitación al monte y los paramilitares y él sabe sortear esa situación con humor, con convicción. Él creyó en él, llegó a Europa y estaba convencido de que estaba por triunfar, él no se achica ante nada, se pone retos y los cumple”.

