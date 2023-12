Mary Méndez, de ‘La Red’, respondió con toda a quienes la llaman “hombre”

Mary Méndez es una presentadora de La red, programa de entretenimiento del canal Caracol en el que lleva 10 años informando sobre las más importantes noticias del entretenimiento nacional e internacional.

Su labor frente a las pantallas le ha hecho merecedora de millones de seguidores de Instagram, a quienes sorprendió en horas recientes con un comentario que hizo para silenciar a sus detractores.

Mary Méndez, de ‘La Red’, recibe miles de elogios por su belleza en redes sociales, aunque también una que otra críticas Fotografía por: Instagram

Así respondió Mary Méndez a críticas de quienes la llaman “hombre”

Su estilo de vida saludable, basado en unas estrictas rutinas de ejercicio físico, ha hecho que una gran cantidad de personas la llame “el macho de La red”. Incluso, en varias ocasiones el público ha puesto en duda su sexualidad y se ha dicho de forma malintencionada que la samaria es una persona trans.

Te puede interesar: Milena López reveló por qué no quiso regresar al canal RCN: “Me cuesta”

Ante esa gran cantidad de comentarios, la propia Mary Méndez decidió responder de manera divertida y un poco sarcástica, a través de un espacio que abrió La red para comentar cómo algunos hombres lucen accesorios de mujer y les queda muy bien.

“Me acordé de mis épocas en las que usaba corbata, pero como ya soy mujer”, comentó Mary Méndez, con lo que puso fin a esa gran cantidad de críticas que han surgido en su contra.

Mary Méndez sufrió de anorexia

A pesar de las burlas que recibe, la presentadora samaria ha sido muy directa a la hora de hablar acerca de su alimentación y peso. En 2013 se refirió a este tema y contó que cuando vivía en South Beach y trabajaba como administradora de varias boutiques, trabajo donde le iba muy bien económicamente, llegó a pesar 46 kilos y le diagnosticaron un trastorno alimenticio.

“Empecé a extrañar a mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo los momentos más importantes con ellos. Eso me ponía mal y empecé a enfermarme (...) No me daba cuenta de lo que tenía, pues todas lucíamos iguales; pero empecé a sufrir ataques de pánico, mi cabeza se ponía fría y sentía que no estaba bien, que tenía que irme de allá. Me había vuelto anoréxica”, le confesó a Elenco.

También puedes leer: Daniel Arenas reveló el milagro que vivió con la Virgen

“Cuando llegué a Colombia, mi mamá no quería mostrarme delante de sus amigas; luché mucho contra esa enfermedad. Mi mamá y mis hermanas siempre han sido mi soporte. Comenzó entonces la lucha para que comiera, pues comía un pastelito y con eso me bastaba hasta el otro día. Estuve en manos de un psiquiatra cubano en Barranquilla; me ayudó muchísimo, me medicó. A los dos meses ya me quería ir para Bogotá”, continuó.

Desde que se recuperó de la anorexia, le contó al medio, hizo una especie de pacto con ella misma. Se prometió nunca más volver a hacerle daño a su cuerpo. Gracias a esta decisión entró al mundo de la buena alimentación y el ejercicio.