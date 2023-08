Carlos Vargas de ‘La Red’ contó por qué no tenía novio: “me condené yo mismo”

Uno de los presentadores más queridos del mundo del entretenimiento en Colombia es Carlos Vargas, quien comparte set en La Red, de Caracol Televisión, junto a Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo.

Te puede interesar:

Carlos Vargas, presentador de "La Red", confirmó que los programas cambiarán de director. Fotografía por: Instagram @carlitosvargasm

El comunicador se ha caracterizado, entre otras cosas, por su arrolladora personalidad y por ser muy activo en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, tiene 797 mil seguidores, con quienes interactúa constantemente y a quienes les cuenta varios detalles de su vida personal y profesional.

¿Carlos Vargas ha sido ‘suggar daddy’?

En las últimas horas, el cartagueño abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida privada. Un usuario lo cuestionó a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, sobre si en algún momento de su vida ha salido con hombres menores. “Hablemos de ese tema de si soy o no ‘sugar daddy’. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve ‘sugar daddy’, porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular, tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”.

Más noticias de Carlos Vargas Carlos Vargas y la dura promesa que le hizo a sus papás: “los estaba avergonzando” Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, de Caracol Televisión, recordó la difícil promesa que le hizo a su familia cuando era un niño. Esta es su historia. Leer aquí: Carlos Vargas y la dura promesa que le hizo a sus papás: “los estaba avergonzando” Carlos Vargas reveló el cantante de música popular que es su amor platónico El presentador de La Red Caracol reveló cuál es el famoso artista que le robó el corazón. ¡Conócelo aquí! Leer aquí: Carlos Vargas reveló el cantante de música popular que es su amor platónico

Luego, afirmó que nunca le ha interesado mantener a alguien. “Creen que uno por ser ‘cucho’ y por ser exitoso va a mantener a un man. Y no. Yo algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración”, expresó.

De igual manera, confesó que nunca le ha interesado ser ‘suggar daddy’: “¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser ‘sugar daddy’ es un tema más de una energía más bajita, de falta de autoestima”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Carlos Vargas no tenía novio?

Aunque el periodista ha revelado que ha tenido sus relaciones sentimentales, actualmente está soltero, aunque no descarta la posibilidad de conocer a una persona. “Por ahora no tengo novio y sí, estoy dispuesto a conocer a alguien. Hace poco me di la oportunidad de recibir a una persona una vez más en mi vida sentimental porque uno a veces se castiga por lealtades a las familias. Hace poco me acordé de una escena cuando era chiquito, donde decido llorar, arrodillado, porque me condenaba yo mismo por ser homosexual y le prometí a Dios que no iba a tener novio por no avergonzar a mis papás porque me gustaban los chicos y eso lo bloqueé en mi cabeza. Esto es una lealtad a mi familia por amor. La gente no entiende cuando yo les digo que disfrutaba el amor desde el sufrimiento”.